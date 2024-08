Ana Maria Bărbosu a primit o surpriză, înainte de medalia olimpică: „Suntem mândri de tine!“

Gimnasta Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a primit, joi, titlul de Ambasador al municipiului Focşani, în cadrul unei eveniment care i-a fost dedicat, organizat în Piaţa Unirii din centrul oraşului, unde sportiva a fost întâmpinată de circa o mie de persoane.

"Am iniţiat anul acesta o distincţie aparte din partea Consiliului Local şi al primăriei Focşani, titlul de Ambasador al municipiului Focşani. Şi astăzi, daţi-mi voie să ofer acest titlu gimnastei noastre, Ana Maria Bărbosu. Aşadar, 'Se acordă titlul de Ambasador al municipiului Focşani campioanei olimpice Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice e la Paris 2024', a spus primarul Cristi Valentin Misăilă.

Edilul i-a mai înmânat campioanei un album foto, cu instantanee din activitatea acesteia, împreună cu mesajul tuturor focşănenilor: "Suntem mândri de tine, Ana Maria!".

"Vă mulţumesc că aţi venit în număr atât de mare. Le mulţumesc părinţilor, antrenorilor, colegelor, prietenilor şi nu în ultimul rând primăriei pentru această primire călduroasă, doamnei inspector (Vica Mincă, inspector de sport - n.r.) pentru că susţine performanţa sportivă şi şcolară şi că ne sunt recunoscute meritele. (...) Consider că orice ai încerca să faci în viaţă la un nivel înalt la un moment dat devine greu, însă rezultatele vor veni dacă eşti perseverent şi te dedici scopului pentru care munceşti. Cred că bucuria şi mândria pe care o simţi în momentul în care reuşeşti te fac să uiţi de toate momentele grele şi îţi dau putere să mergi în mai departe", a transmis publicului Ana Maria Bărbosu.

Potrivit Agerpres, la festivitatea din piaţa Unirii i-au fost alături profesorii antrenori de la Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică din Focşani, Daniela Trandafir şi Cezar Stoica, mulţi prieteni, elevele şcolii de gimnastică din Focşani, dar şi părinţii.

"Dragi părinţi, copii sunt şansa noastră de a rămâne buni şi luminoşi pe parcursul întregii noastre vieţi. Nimeni, deşi se străduieşte să fie cel mai bun părinte pentru copilul lui, nu are garanţia că reuşeşte la momentul potrivit. Noi, ca părinţi, am fost ajutaţi de toţi oamenii luminoşi care i-au îndrumat calea Anei, (...) oameni de la care Ana a învăţat să culeagă aceste calităţi. Noi, ca părinţi, ne simţim doar binecuvântaţi că bunul Dumnezeu ne-a ales să ne dăruiască trei copii minunaţi şi această fiică, care, datorită dumneavoastră, reuşeşte să aprindă în inimile tuturor ceea ce am învăţat de-a lungul generaţiilor: 'Unirea face puterea', 'Unde-s doi, puterea creşte'. Plaiurile vrâncene sunt mioritice, nu fataliste, ci încărcate de magie, de profunzimea credinţei în reuşita adevărului şi a vieţii veşnice. Mulţumim, Ana", a spus mama gimnastei, Pompilia Bărbosu, profesoară de Limba şi literatura română la o şcoală din municipiul Focşani.

Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Maria Bărbosu a fost preţ de câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia.

Medalia de aur a fost cucerită de brazilianca Rebeca Andrade, notată cu 14,166, în timp ce argintul a revenit americancei Simone Biles (14,133).

În urma deciziei TAS, Ana Maria Bărbosu încheie pe locul 3, cu 13,700, Sabrina Maneca-Voinea ocupă locul 4, cu 13,700, iar americanca Jordan Chiles va ocupa locul 5, cu 13,666.

Ana Maria Barbosu va intra, vineri, în posesia medaliei de bronz câştigată în finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, care îi va fi înmânată de Octavian Morariu, membru al Comitetului Internaţional Olimpic pentru România, şi de preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, în cadrul unui eveniment care va avea loc pe esplanada Casei Olimpice din Bucureşti.