America, emoționată: US Open va marca un moment important pentru tenisul mondial

US Open 2022 (29 august - 11 septembrie) va fi, aproape sigur, ultima apariție a surorilor Williams, la Flushing Meadows.

Aici, Venus (42 de ani, 1.445 WTA) a câștigat două titluri la simplu (2000, 2001), iar Serena (608 WTA) a cucerit trofeul de șase ori (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).

Dacă Serena a spus, în mod clar, că se va retrage după US Open 2022, Venus n-a pomenit de așa ceva, însă aproape toți specialiștii sunt de părere că și pentru ea aceasta va fi ultima apariție, la New York. Mai ales că Venus n-a mai câștigat un meci de simplu de anul trecut, când a învins-o pe Mihaela Buzărnescu, în turul I de la Wimbledon, la data de 29 iunie. De atunci, Venus are cinci înfrângeri în cinci partide dintre care doar trei în 2022.

Faptul că surorile Williams se vor afla pe tabloul competiției s-a decis abia ieri. Pentru că Venus a primit un wild-card din partea organizatorilor, pe ultima sută de metri.

Surorile Williams își vor afla adversarele din primul tur, diseară, tragerea la sorți urmând să aibă loc după ora 19.00, ora României.

Eurosport va transmite turneul de la US Open.