Ajunsă printr-o minune la Jocurile Olimpice, naționala de polo și-a aflat deja adversarele din grupă

Naționala masculină de polo a României s-a calificat printr-o minune la Jocurile Olimpice la Paris, atât în urma rezultatelor de la Mondialul abia încheiat (locul 10), dar mai ales prin retragerea Africii de Sud din competiția supremă de la finalul verii. Prima sub linie după CM, reprezentativa ”tricoloră” a fost anunțată ieri că va lua locul africanilor la Paris 2024.

Pentru băieții antrenați de Bogdan Rath, ziua de ieri a fost magnifică: au aflat că vor merge la Olimpiadă, după ce s-a eliberat un loc prin retragerea echipei Africii de Sud. Apoi și-au și aflat adversarele din grupă, numai nume unul și unul: Croația, Italia, Grecia, SUA și Muntenegru.

În grupa B au fost distribuite Australia, Serbia, Franța, Ungaria, Japonia și Spania. Primele patru clasate vor avansa în sferturi de finală. Partidele din grupe se vor disputa în Paris Aquatics Center, iar fazele eliminatorii în Paris La Défense Arena. Turneul olimpic de polo este programat între 27 iulie și 11 august.

A pierdut cu majoritatea adversarelor de la JO

Naționala de polo a României a jucat deja la două competiții mari în acest început de an: Campionatul European - în ianuarie (locul 8) și Campionatul Mondial - în februarie (locul 10). Pe parcursul celor două turnee finale, ”tricolorii” au întâlnit aproape toți adversarii din grupa de la Olimpiadă, mai puțin Croația. Iar în fața tuturor ne-am înclinat, Muntenegru bătându-ne chiar de două ori: 18-11 la Euro și 12-9 la CM. La ultima competiție, SUA a trecut de România cu 13-9 în meciul pentru locurile 9-10, iar Italia ne-a administrat un 16-10 în faza grupelor.

12 echipe participă la turneul olimpic de polo

Cu toate acestea, selecționerul Bogdan Rath e optimist. Nu vorbește despre o calificare în fazele eliminatorii la Paris 2024, ci despre „o figură frumoasă”. „Sunt foarte fericit pentru această calificare. E încununarea unei munci pe care am dus-o cu acești băieți aproape doi ani. Am urmat un traseu în care am avut Campionate Europene, Cupa Mondială, din nou Europene și Mondiale. Aveam absolut nevoie de un asemenea rezultat și sper să stăm cât mai mult în acest circuit de competiții. La Paris, sper să facem o figură cât mai frumoasă. Nu o să ne mulțumim doar cu calificarea”, a declarat antrenorul ”tricolorilor” pentru gsp.ro