Adrian Ilie, prins beat la volan: Primele declarații despre incidentul cu care a revenit în prim-plan

Adrian Ilie (49 de ani) a fost o prezență discretă în mass-media după retragere, singurele sale apariții fiind la Fanatik, unde are o relație de prietenie cu directorul Horia Ivanovici. De altfel, acum, după un caz ultramediatizat despre faptul că a fost prins beat la volan, fostul atacant a vorbit la emisiunea Fanatik SuperLiga, moderată de bunul său prieten.

Aici, „Cobra“ a admis că a consumat alcool și apoi s-a urcat la volan. Cum a avut o alcoolemie de peste 0,80g/l în sânge, Adrian Ilie riscă inclusiv o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare! Ce-i drept, vorbim despre scenariul cel mai negru. Cel mai probabil, el va primi o amendă penală, conform legii.

Până să vedem cum se va derula acest caz, Adrian Ilie a dezvăluit că, rămas fără carnet de conducere, a ajuns să fie plimbat cu mașina de... fratele său. Vorbim despre Sabin Ilie (48 de ani), cel care, paradoxal, a fost în centrul atenției, de-a lungul anilor, din motive nedorite. Asta deoarece Adrian Ilie, cât a fost jucător, a fost un exemplu de profesionalism, spre deosebire de Sabin care și-a cam risipit talentul.

Ce a povestit Adrian Ilie pentru Fanatik?

*Am băut 2-3 pahare la un eveniment și atât. Era seara pe la 12.30 noapte. Venisem de la un eveniment. Am recunoscut, e ok. A fost o razie prin oraș. Cred că două sau trei pahare am băut în decurs de 2 ore și jumătate. N-am făcut scandal, dacă făceam scandal puteau să mă aresteze.

*Am vrut să închid ușa de la mașină și au spus că pot să mă rețină 12 ore. M-am dat 2-3 metri dreapta de lângă Polițist. Eu am card la mașină, nu merge de la distanță. A zis să închid ușa. N-a știut că am cu card. Cred că, la un moment dat, polițistul a crezut că vreau să fug. Dar nu. M-am supus regulilor. Fiecare se comportă cum crede, nu cum scrie presa că eram mort de beat.

*Am avut alcoolemie 0,82-0.85, am suflat de 2-3 ori în test. Dacă făceam scandal, eram bătut. Pe Ilie Năstase l-au dat jos din mașină. La spital, n-am vrut să-mi ia probă biologică. N-am știut lucrul ăsta (n.r. că a devenit pasibil de dosar penal), am sunat avocatul, n-a răspuns, era 2 jumate. La 20 de ani, am avut un virus în sânge, abia am scăpat de el și nu mai iau teste de sânge peste tot. Acum 28 de ani, puteam să-mi închid cariera de fotbalist, am fost depistat la 20 de ani cu un virus care putea să-mi oprească cariera de fotbalist. Mi-au spus că l-am luat din diferite teste.

*Normal că a râs de mine Sabin, în fiecare zi râde de mine. E prima dată când am suflat în fiolă, e prima oară. Am bifat-o și pe asta...