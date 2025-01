A murit cel mai titrat handbalist al României. Cornel Oțelea a câștigat trei titluri mondiale, dar un dosar l-a ținut în atenția publică

S-a stins din viață Cornel Oțelea, unul dintre cei mai handbaliști români din toate timpurile, la vârsta de 84 de ani, a anunțat clubul pentru care a evoluat în carieră, CSA Steaua, pe contul de Facebook.

Decesul a fost constatat la ora 05:00, la Spitalul Militar din București. Trecerea în neființă a fiului, deces survenit acum mai bine de doi ani, și-a lăsat amprenta asupra fostului mare sportiv.

Generalul Cornel Oțelea este, din punct de vedere al trofeelor câștigate, cel mai mare handbalist din istoria României. Este singurul care a câștigat de trei ori Campionatul Mondial cu echipa națională, în 1961 (Germania de Vest), 1964 (Cehoslovacia) și în 1970 (Franța). Are în palmares și bronzul din 1967, din Suedia. A evoluat în total de 92 de ori pentru naționala României, reușind 147 de goluri.

Cu Steaua Bucureşti, Cornel Oțelea are două Cupe ale Campionilor Europeni – 1968, ca jucător, respectiv 1977, ca antrenor.

Era supravegheat de un cardiolog

„Sunt bine, mă îngrijesc prin efortul comun al meu şi al celor dragi. Fac mişcare zilnic, aşa cum mi-a prescris medicul cardiolog de câţiva ani. Mă plimb 6-7 kilometri zilnic, dar plimbare, adică acea plimbare în care admiri o arhitectură, oamenii, te bucuri de ce e în jurul tău. Nu mai face lumea aşa zilele astea. Vara trecută eram cu Rodica, soţia mea, la Predeal, ne plimbam. În vacanţă, că tot în vacanţă sunt din anul 2000, de când m-am pensionat. Am trecut prin faţa unei braserii centrale, o braserie de pe vremuri, drăguţă, iar la o masă, doi tineri – un băiat şi o fată. Erau cu capul în jos, mi-au atras atenţia, nu înţelegeam de ce sunt faţă în faţă şi se uitau în jos, nu unul la altul. Se uitau la telefoane. Am stat cu Rodica de mână cam un minut şi jumătate şi i-am urmărit, dar nu au ridicat capul. Am oftat şi am plecat. Mă bucur că nu am prins această perioadă şi cum au ajuns oamenii. Sigur că mă vor contrazice tinerii, că acesta e progresul, că nu se poate fără el, aşa o fi. Dar eu cred că trebuie să fim cu capul sus, să putem admira ce e în jurul nostru, mai ales o fată frumoasă, când stai cu ea la masă”, povestea Cornel Oţelea la 80 de ani.

Nereguli la transferul lui Ilie Dumitrescu

Oțelea a condus și clubul de fotbal Steaua. Perioada respectivă a fost extrem de zbuciumată și s-a lăsat cu un dosar la DNA. El a fost acuzat de procurori că a prejudiciat clubul cu 1,8 milioane $ prin transferarea lui Ilie Dumitrescu la clubul englez Tottenham Hotspur. Oțelea a fost acuzat de înșelăciune, întrucât contractul era nedatat și neînregistrat în evidența clubului din anul 1994, când s-a încheiat, și avea înscrisă, de mână, ca valoare, suma de 2,5 milioane $, în loc de 4,3 milioane $, cât a fost valoarea reală a transferului lui Dumitrescu.

Trecut în rezervă în 1997

Cornel Oțelea s-a născut pe 19 noiembrie 1940, în comuna Șeica, Sibiu. Pe lângă titlurile luate ca jucător, a fost antrenor al naționalei României de handbal masculin (medalie de bronz la CM 1990), iar din 2008 a fost antrenor al echipei de handbal masculin Steaua București. Colonelul Cornel Oțelea, angajat la Ministerul Apărării Naționale, a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea), fiind trecut ulterior în rezervă la 31 decembrie 1997.