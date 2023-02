Un violonist renumit a primit 10 milioane de euro ajutor de stat, pentru a evita falimentul

Violonistul André Rieu s-a confruntat cu falimentul din cauza epidemiei de Covid. 10 milioane de euro, ajutor de stat l-au salvat.

Perioada pandemiei de Covid 19 a fost cea mai grea perioadă din viața lui, mărturisește celebrul violonist André Rieu.

Starul mondial al viorii André Rieu (73 de ani) a fost în pragul falimentului din cauza pandemiei de coronavirus, conform unui articol apărut în ziarul german Bild. Din cauza interzicerii spectacolelor, nu avea niciun venit. În plus, trebuia să plătească aproximativ un milion de. euro pe lună pentru cei 120 de angajați permanenți (orchestră, cor, administrație).

Muzicianul s-a gândit chiar să-și vândă Stradivarius-ul din 1732 pentru câteva milioane.

„Știam că voi obține o vioară nouă mai repede decât o orchestră atât de minunată. Mulți dintre muzicienii mei sunt cu mine de 20 până la 30 de ani. Suntem o familie. Din fericire, nu a fost necesar.”

Pentru că a primit zece milioane de euro de la statul olandez.

„80 la sută din salarii plus o sumă fixă pentru cheltuieli. Ca toate companiile din Olanda”, spune virtuozul viorii. „Nu am fi putut face asta fără acest sprijin. Sunt foarte mândru că nu a trebuit să las pe nimeni să iasă din orchestra mea”.

„Publiculul este înfometat de muzică veselă, fără griji – la fel și eu și orchestra mea. Ne așteptă de atât de mult timp”, spune Rieu, care se bucură că poate cânta din nou.

În pandemie, Rieu s-a ales cu un nou hobby. A devenit un brutar și un cofetar entuziast. Pentru a face față situației, Rieu și-a dezvoltat propriul program Corona. În castelul său din Maastricht a învățat spaniola cu benzile desenate „Tim și Struppi” și a început să coacă prăjituri pentru cartier.

Un serial TV german l-a ajutat, de asemenea, și să treacă de criză. „Soția mea, Marjorie, și cu mine am urmărit The Doctors Every Day și acum suntem mari fani ai serialului”. Pentru că: „Suntem încântați de modul în care acești mari medici tineri au grijă de pacienții lor și încearcă să salveze vieți, dar se comportă și ca niște tineri normali, care uneori sunt îndrăgostiți, le place să meargă la cinema sau la un bar sau să se bată”.

„Acești medici tineri m-au făcut să trec peste pandemie!”, mărturisea violonistul.