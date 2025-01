Speak a rămas șocat de prețurile dintr-o stațiune de schi: „După vacanța asta nu mai am bani”

Speak a rămas uimit de prețurile pe care le-a întâlnit recent în Elveția, unde a fost în vacanță cu Ștefania, logodnica lui. Artistul a povestit la „Fiertzi pe Power Couple” că el și Ștefania au vizitat Zermatt, o stațiune renumită în rândul bogaților lumii. Prețurile l-au surprins, Speak dezvăluind că a cheltuit peste 5.000 de euro pe sejur.

Speak a povestit detalii despre vacanța în Elveția în cadrul podcastului pe care îl realizează cu Florin Ristei, „Fiertzi pe Power Couple”. Pe lângă momentele din emisiunea de la Antena 1 pe care le comentează, cele două vedete își împărtășesc și aspecte din viața lor personală.

„După vacanța asta nu mai am bani. O apă, 7 euro. Un pahar! Am cumpărat 10 portocale, am dat 30 de franci elvețieni, adică 32 de euro, 156 de lei. Dacă mergeți în Zermatt, trebuie să aveți foarte mulți bani. O urcare și folosirea telescaunului, 140 de euro pe zi. M-a spart! Oriunde ieșeam… Cu 100 de euro nu faci nimic. În ultima zi, în 20 de minute am cheltuit 180 de euro și nu am făcut nimic. Am luat un taxi, 30 de franci, trenul până la Gornergrat, tren de jumătate de oră, 140 de euro.

Ne-am luat și țeapă, gaură 5.000. Ne-am luat un hotel, pe afară superb, înăuntru arăta bine, dar inconfortabil complet. A doua zi am plecat. Nu ne-au dat nimic, niciun refund. Mirosea a mâncare în cameră, n-aveai cum”, a povestit Speak la „Fiertzi on Power Couple”.

De asemenea, artistul a comparat Elveția cu Dubaiul, spunând că țara europeană este mai scumpă decât Dubaiul.