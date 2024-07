Reacția Maiei Morgenstern după ce antrenorul de genii Lajos Kristoff a fost prins violând un copil: „Mi-e rău fizic”

Actrița Maia Morgenstern a venit cu o reacție dură, după ce în presă au apărut informații că antrenorul de genii, Lajos Kristof, a fost prins în flagrant în timp ce molesta un băiat de doar 14 ani.

Marea actrița s-a arătat profund dezamăgită și afectată de informațiile apărute în presă referitoare la antrenorul de genii Kristof Lajos, postând pe Facebook un mesaj profund.

„Nu știu care este adevărul. Nu vreau să răspândesc știri false. Dar mi-e rău. Mi-e rău fizic. Nu e prima dată. Nu e prima dată când bune mele intenții, dorința de a ajuta, solidaritatea, empatia, gândul bun..sunt pur și simplu terfelite, aruncate la gunoi. Mi-e rău”, a scris Maia Morgenstern pe Facebook.

În comentarii, și mai mulți actori au luat aceași poziție, chiar povestind păreri sau impresii pe care le-au avut după interacțiunile lor cu „antrenorul de genii”.

Directorul de teatru Victor Ioan Frunză povestește în comentariile postării Maiei Morgenstern faptul că își amintește de acest individ, și mai ales de lucrurile pe care le făcea acesta. „Semna petiții pentru desființarea unot teatre și centre culturale, reclama teatrele că nu-i susțin evenimentele”, a scris Frunză pe Facebook.

În plus, și șeful de scenă al Tratrului Evreiesc de Stat din București și-a povestit experiența legată de Lajos Kristoff, bărbatul de 39 de ani care a fost prind în flagrant în timp ce întreținea relații sexuale cu un minor.

„Când am semnalat că e un escroc...lumea nu credea...am fost luat la băcălie ca de altfel mai mereu...nu aș fi crezut că e în stare de așa ceva...SĂ PRIMEASCĂ CE MERITĂ”, a scris pe Facebook Alecu Nicolae Liviu.

Și Oana Popa, fondator al Asociației de Dezvoltare Personală Grigore Popa s-a arătat revoltată, și a răspuns textului postat de actriță.

„Doamna Maia Morgenstern, suntem șocați și noi, echipa noastră.

Deși, mi-ati atras atenția asupra lui, mai demult, ca nu-i ok cum procedeaza in relatia cu instituțiile care-l ajută si după ce mi-ati povestit cum v-a dezamăgit, am fost mai atentă și am văzut și eu niste nereguli si mai grave. Mai ales ca am copii care vin la noi la spectacol, si fac teatru la el in trupă. Am atras atentia si parinților acestor copii.

Ceva îi ținea acolo. Nu-mi dau seama ce. Are un stil fascinant de a-i vrăji pe copii.iar copiii din spectru autist răspundeau la absolut toate exercitiile si rolurile, exemplar. Iar părinții erau și mai fascinati de el, va dati seama. Degeaba trageam eu semnale de alarmă.

Acum sper ca s-a lămurit toată lumea.

Eu va mulțumesc din inimă ca m-ați avertizat la timp si că am întrerupt orice colaborare cu el din secunda 2. Oricum, e șocant! Chiar până aici nu am crezut că poate merge”, a scris Oana Popa în răspunsul său la postarea actriței.