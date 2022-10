Prințul Harry nu are „nicio idee” de ce oamenii îi spun așa și nu îi folosesc numele real

umele real al Prințului Harry nu este, de fapt, Harry, ci Henry. Mai exact, „Henry Charles Albert David”, un șir cu adevărat nesfârșit de prenume, dintre care niciunul nu este Harry. Acesta a mărturisit că nici el nu știe de ce i se spune așa, notează Cosmopolitan.

Harry a glumit pe seama numelui său în timpul unei discuții cu câștigătorii premiilor WellChild Awards, în timp ce vorbea cu un copil pe nume Henry.

„Și pe mine mă cheamă Henry”, a spus prințul. „Dar toată lumea îmi spune Harry. Habar nu am de ce”, a adăugat acesta.

Deși, evident, toată viața lui a fost strigat pe numele de Harry, familia regală îi spune de fapt „Henry” în situații formale. De exemplu, atunci când a fost anunțată logodna Prințului Harry cu Meghan Markle, declarația Palatului a fost următoarea: „Alteța Sa Regală Prințul Henry de Wales și doamna Meghan Markle s-au logodit și urmează să se căsătorească”.

Și, în mod interesant, există un mic precedent regal pentru ca Prințul Harry să se numească „Harry” în loc de „Henry”. Se pare că „Harry” este forma diminutivă a lui „Henry” și era popular în Anglia medievală. Potrivit publicației Metro, monarhii cu numele „Henry” (inclusiv infamul Henry al VIII-lea) erau de obicei numiți „Harry” de către prieteni.

Un alt aspect amuzant despre Prințul Harry este acela că el nu are nume de familie. Adică, numele oficial înscris pe certificatul de naștere al fiului său Archie este „Alteța Sa Regală Henry Charles Albert David, Duce de Sussex”.

Cu toate acestea, Harry are mai multe nume pe care le poate folosi la nevoie. Când a servit în armată, era cunoscut sub numele de Căpitan Harry Wales, potrivit The Telegraph. Dar și „Mountbatten-Windsor" îi este disponibil, de asemenea, dacă are nevoie, datorită faptului că Regina a declarat că atunci când membrii familiei regale au nevoie de un nume de familie, acesta ar trebui să existe.