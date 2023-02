Povestea de iubire dintre Valeria și Virgil Ogășanu. Au făcut nunta în propriul apartament, iar naș a fost Marin Sorescu FOTO

Cei doi mari actori au fost căsătoriți aproape jumătate de secol și au avut una dintre cele mai solide căsnicii din lumea artistică.

Virgil Ogășanu (82 de ani) și soția sa, Valeria Ogășanu, au fost nedespărțiți de când s-au cunoscut și până la decesul regretatei actrițe. Aproape jumătate de secol de căsnicie, o căsnicie în care profesia comună a fost un mare avantaj.

De altfel, teatrul i-a și adus împreună, căci ei s–au cunoscut la Teatrul Bulandra, din București, unde ambii erau actori.

„De la început, noi ne-am înţeles perfect, şi acasă, şi pe scenă, unde ne sfătuim, ne criticăm, dacă e cazul, dar nimeni nu se supără. Dacă soţia mea n-ar fi fost actriţă, ar fi trebuit să mă aştepte singură multe zile, poate luni la rând, când aveam turnee. Nu ştiu cum ar fi rezistat o asemenea relaţie, dar eu cu Vali am fost tot timpul împreună, ne-am respectat unul pe altul, aşa că nu a fost nimic care să rupă, să răcească relaţia noastră, am avut unul în altul o încredere totală“, declara actorul, în urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru Formula As.

La doar doi ani după ce s-au cunoscut, Virgil Ogășanu a cerut-o de soție pe Valeria, iar nunta a fost cu totul specială și a avut loc în apartamentul lor de trei camere, din București. Nași au fost marele poet Marin Sorescu și soția sa.

„Niciodată nu mi-am dorit bani mulţi sau să câştig la Loto, ci ne-am mulţumit cu ce am putut noi să facem, cu truda noastră. Şi fericirea a venit! Apoi, m-am mutat cu Vali în­tr-un apartament de trei camere şi ne-am luat cu acte şi îmi aduc aminte că am venit de la ceremonia de căsătorie de la primărie şi nu aveam nimic în casă, decât patul, un aragaz şi un mic frigider Fram. Dar ne-au sărit în ajutor vecinii, ne-au adus mese, scaune, farfurii şi tacâmuri. I-am invitat pe toţi la masă, alături de colegii din teatru şi cadoul din partea cuiva a fost că ne-a închiriat un chelner de la restaurantul Athenée Palace. Era îmbrăcat ca un lord, cu maniere elegante, ne-a servit cu mare protocol şi ne-a făcut să ne simţim ca la Regina Angliei la masă. Deosebit de onoraţi am fost că au acceptat să ne fie naşi poetul Marin Sorescu şi soţia sa“, a mai povestit actorul în același interviu.

Fiul celor doi, Mihai Ogășanu (43 de ani), este actor, muzician şi compozitor, autor al unor hituri precum „Lele“ și „Zig-zagga“, cântate de Loredana.