Michael Caine critică existența „coordonatorilor de intimitate”: „Pe vremea mea, făceai doar scena de dragoste și atât”

Michael Caine a pus sub semnul întrebării scopul „coordonatorilor de intimitate” pentru a supraveghea scenele de sex, într-un interviu recent acordat Daily Mail, citat de Yahoo News.

„Serios? Serios? Ce sunt ei? Pe vremea mea nu aveam așa ceva”, a spus el. „Tot ce pot spune este că îi mulțumesc lui Dumnezeu că am 90 de ani și nu mai joc rolul de îndrăgostit”.

Un coordonator de acte intime pentru film și televiziune este specializat în coregrafierea și coordonarea simulărilor de sex, nuditate și alte scene intime între actori. Pe platourile de filmare, noii profesionişti planifică scenele de sex, evaluează consimţământul actriţelor şi le oferă echipament pentru a se asigura că demnitatea lor este respectată.

„Pe vremea mea, pur și simplu făceai scena de dragoste și te apucai de treabă fără ca cineva să intervină. Totul s-a schimbat”, a continuat Caine.

Celebrul actor și-a împărtășit, de asemenea, părerea despre corectitudinea politică, declarând pentru Daily Mail: „Este plictisitor. Să nu poți să spui ce gândești”.

„Este greu. Îmi place să învăț de la prietenii care sunt mai tineri decât mine”, a mai adăugat el.

Caine joacă în viitoarea dramă franco-britanică „The Great Escaper”, în rolul unui veteran din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Bernard „Bernie” Jordan, care a trăit în realitate. Filmul, în care joacă și Glenda Jackson, se bazează pe povestea adevărată a lui Jordan, care s-a furișat din azilul său de bătrâni pentru a participa la comemorarea a 70 de ani de la Ziua Z în Franța, în 2014.

Caine a dezvăluit pentru The Telegraph, într-un nou interviu, că „The Great Escaper”, care va avea premiera în cinematografele din Marea Britanie pe 6 octombrie, ar putea fi ultimul său film.

„Am 90 de ani acum și nu mai pot să fac asta cum trebuie”, a explicat Caine. „Am fost atât de fericit să joc acum. Pur și simplu mi-a plăcut personajul lui Bernie. Mi s-a părut incredibil și este atât de frumos scris. În pandemie nu am mai jucat în niciun film și am crezut că mi se va termina cariera”.