Mădălin Ionescu explică de ce a făcut live în timp ce se afla la duș: „Nu, nu a înnebunit Mădălin Ionescu!”

Mădălin Ionescu a lansat o provocare pe rețelele sale de socializare, pe care a dus-o la bun sfârșit. Așa a ajuns să facă live de la duș. Prezentatorul și-a explicat gestul și le-a mulțumit celor care au apreciat maniera sa de marketing, potrivit WOWbiz.ro.

Totul a început când, într-o postare pe Facebook, Mădălin Ionescu și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că sunt din ce în ce mai puțini oameni care își doresc cu adevărat să citească, sugerând câteva lecturi interesante.

A lansat și o provocare, care i-a surprins pe cei care îl urmăresc: a anunțat că va face live din duș dacă postarea va ajunge la un număr mare de persoane, astfel încât semnalul său de alarmă să fie auzit.

Postarea a ajuns la un număr impresionant de vizualizări, astfel că jurnalistul a făcut live-ul promis.

Unii urmăritori i-au criticat decizia sa. A primit chiar și jigniri, dar spune că nu regretă decizia.

Prezentatorul a mărturisit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro ce l-a determinat să facă acest gest.

„Atunci când vorbești despre cultură…e greu să faci vizualizări. Eu am riscat, pentru că îmi plac provocările. Așa că am 'îndrăznit' să fac o postare despre cărți. Și pentru că știam că e greu să stârnești interesul în online doar cu niște cărți, am lansat o provocare: dacă video-ul meu despre cărți avea să atingă un număr impresionant de vizualizări, voi face un live din duș. Și, ce credeți, neașteptat…am făcut aproape 30.000 de views. Așadar, la duș cu mine, că doar sunt om de cuvânt. Nu, nu a înnebunit Mădălin Ionescu, ci doar și-a ținut o promisiune făcută. Până la urmă, scopul în acest caz scuză mijloacele!”, a declarat Mădălin Ionescu, pentru WOWbiz.ro.