Lidia Buble, jignită în copilărie din cauza religiei: „Toți colegii îmi ziceau «pocăita»“ VIDEO

Lidia Buble a mărturisit că din copilărie a fost jignită din cauza religiei, dar și a înfățișării sale.

Cântăreața Lidia Buble a mărturisit într-o emisiune la Kanal D că mulți au numit-o „pocăită” din cauza religiei sale. „Toți colegii știau că sunt de religie penticostală și mă jigneau foarte mult pe tema asta, îmi ziceau „pocăita”. Nu mă deranja, eu sunt foarte mândră de ceea ce sunt și de cultul din care fac parte, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe ei, eu n-am avut niciodată probleme cu alte religii. Este deranjant uneori, dar acum m-am călit. Mai primesc pe Internet mesaje despre asta, dar astea vin cumva la pachet cu celebritatea”, a povestit Lidia Buble în emisiunea lui Teo Trandafir, potrivit WOWbiz.ro.

Cântăreața a primit vorbe grele nu doar din cauza religiei, ci și a formei nasului. Cu toate acestea, artista a spus că nu are de gând să apeleze vreodată la medicul estetician. „Eu am aflat că am nasul mare atunci când am intrat în industria muzicală și nu înțelegeam la fiecare piesă pe care o lansam, fiecare videoclip, fiecare poză eram jignită pe tema asta. Mi-a dat Dumnezeu puterea să trec peste și că l-am avut alături pe tatăl meu care mereu a știut cum să ne crească și să ne sfătuiască: «Tati, sunteți frumoase așa cum v-a lăsat Dumnezeu». Eu niciodată nu am avut vreun complex sau vreo frustrare sau să-mi doresc să schimb ceva la mine, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe cei din jurul meu, dacă pe mine nu mă deranjează”, a mărturisit cântăreața.