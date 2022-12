Lidia Buble, vedeta care le cântă slătinenilor la trecerea în 2023

Municipiul Slatina este singurul oraș din județ în care se organizează concert cu artiști care vor urca pe scenă în noaptea dintre ani. Lidia Buble este vedeta care le va spune slătinenilor „La mulți ani!”.

Concertul organizat în Parcul Tineretului, acolo unde s-au desfășurat și concertele din Târgul de Crăciun, va începe la ora 21,00, fiind deschis de un DJ.

Vor urca pe scenă, și în ultima seară din 2022, membrii trupei locale ALUTUS, atât de îndrăgiți de slătineni. Seara va fi încheiată de Lidia Buble, artistul care va urca pe scenă puțin după ora 23,00 și care le va fi alături slătinenilor la trecerea în 2023.

Spectacolul se va încheia cu un foc de artificii programat să dureze un sfert de oră și un tun de confetti. Pentru toate acestea, Primăria Municipiului Slatina a pus la bătaie 240.000 lei pentru concertul de Revelion, sumă care se adaugă celor peste 440.000 lei alocați organizării Târgului de Crăciun, în condițiile în care în târgul de Crăciun au venit artiști în fiecare weekend în perioada 1-27 decembrie 2022, în seara deschiderii, pe 1 decembrie, concertând Ansamblul „Plăieșii” și Nicola.

Pe lista de „dorințe”, respectiv în anunțul prin care s-a licitat contractul pentru Revelionul 2023, reprezentanții Primăriei municipiului Slatina au menționat mai multe nume de artiști și/sau trupe, printre acestea: The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Lidia Buble, Lora & Band sau Antonia.

Cel mai probabil, va fi prezent la momentul festiv al trecerii în noul an și primarul municipiului, Emil Moț, acesta lansând slătinenilor, pe pagina sa de Facebook, invitația de a veni la concertul din Parcul Tineretului, aceeași invitație lansând-o, în scurtul clip de promovare postat de primar, și artista Lidia Buble.

În celălalt municipiul al Oltului, Caracal, nu va fi de data aceasta spectacol de Revelion, nici orașele din Olt neanunțând evenimente, cu excepția focurilor de artificii organizate în mod oficial în câteva localități.