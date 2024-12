Jim Carrey a devenit primul actor care a primit vreodată un salariu de 20 de milioane de dolari pentru un rol într-un film, dar acuzațiile legate de sinuciderea tragică a iubitei sale l-au făcut să se retragă. La doi ani distanță, actorul este din nou pe marele ecran, deoarece „are nevoie de bani”.

În 2024, se împlinesc 30 de ani de la începutul carierei sale de succes, iar Jim Carrey ar trebui să fie în continuare un nume greu la Hollywood. Totuși, acuzațiile neplăcute legate de sinuciderea tragică a iubitei sale au aruncat o umbră asupra starului, scrie dailymail.

Punctul de cotitură a venit în 2015, când Cathriona White, în vârstă de 30 de ani, un make-up artist irlandez, s-a sinucis și au început să apară detalii sumbre despre relația lor, inclusiv notițe în care îl acuza pe actor. Rudele ei l-au dat în judecată, susținând că acesta i-ar fi provocat suferințe psihice care au contribuit la sinuciderea ei.

Cazul a fost respins, însă. Actorul s-a retras rapid din lumina reflectoarelor, dar după patru ani departe de cinematografie, actorul canadian a început o întoarcere lentă și ezitantă la film în 2020, cu un rol principal în „Sonic The Hedgehog”

Într-un interviu acordat Access Hollywood în 2022, Carrey părea să fie fericit să lase Hollywood-ul în urmă după o carieră de zeci de ani ca actor principal.

Cele mai mari succese ale sale au inclus Dumb and Dumber, The Mask, Bruce Almighty și Liar Liar. De asemenea, a fost aclamat de critici și nominalizat la premii pentru rolurile sale din The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind și Man on the Moon.

„Ei bine, mă retrag. Îmi place foarte mult viața mea liniștită și îmi place foarte mult să pictez pe pânză și îmi place foarte mult viața mea spirituală și simt că - și asta e ceva ce s-ar putea să nu mai auziți niciodată o altă celebritate spunând atât timp cât există - am destul. Am făcut destul. Sunt suficient”, a spus el la acea vreme.

Recent, Carrey a anunțat că revine la rolul său de Dr. Robotnik în „Sonic the Hedgehog 3”, care va debuta în sălile de cinema săptămâna viitoare.

„Ai spus într-un interviu anterior că te-ai întoarce dacă ai primi un scenariu scris cu cerneală de aur de către îngeri”, i-au spus jurnaliștii.

„Am revenit în acest univers pentru că am ocazia să joc un geniu, ceea ce este puțin exagerat. Și știți, am cumpărat multe lucruri și am nevoie de bani, sincer”, a răspuns actorul.

Seria Sonic the Hedgehog s-a numărat printre cele mai mari succese ale carierei sale, primele două filme având încasări cumulate de 725 de milioane de dolari (568 de milioane de lire sterline) la nivel mondial.