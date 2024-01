Fosta amantă a lui Carlo Ancelotti, mărturisiri despre relația lor secretă: „S-a rupt patul cu noi la Bâlea Lac!“

Marina Crețu, femeia care a fost amanta lui Carlo Ancelotti, celebrul antrenorul de la Real Madrid, face dezvăluiri explozive despre trecutul lor romantic și momentele intime petrecute împreună.

Femeia este acum căsătorită cu Ionuț Lixandra și mamă a trei copii.

În ciuda trecerii a peste două decenii de la această poveste de dragoste, Marina Crețu a decis să rupă tăcerea și să împărtășească detalii picante din perioada când era alături de tehnicianul italian, potrivit prosport.ro.

Carlo Ancelotti și Marina Crețu au trăit o poveste de iubire tumultoasă în timpul căsătoriei acestuia cu Luisa, femeia care i-a dăruit doi copii. Totuși, relația s-a sfârșit brusc, atunci când românca a refuzat să se căsătorească cu celebrul antrenor.

"Vrei să-ți povestesc o întâmplare? Ne-am dus odată la Bran, și știa toată echipa lui Milan cine este Ancelotti. Ospătarul de la acel restaurant zicea: 'Nu, nu cred așa ceva. Seamănă, dau nu, nu este el. Până nu i-a dat permisul de conducere, nu a crezut. Îți jur. L-a luat în brațe, nu-i venea să creadă. La vamă, când am venit cu mașina, au oprit autocarele, poze, vai, a fost nebunie. Am trecut și prin Bulgaria, aveam niște prieteni acolo. L-am dus, am stat și într-un pat, s-a rupt patul cu noi. Deci pe la Bâlea Lac era o vilă acolo și am închiriat vila aceea și erau niște paturi acolo. S-a rupt patul cu noi, am dormit și așa, ți-am zis, el e o fire foarte ok. Prietenii lui s-au cam supărat, dar el nu", a mărturisit Marina Crețu într-un podcast.

Femeia a continuat să relateze cum s-a cunoscut cu Carlo Ancelotti: "Am fost la o masă oferită de clubul Modena, după un meci cu AC Milan, și acolo am avut plăcerea și norocul să-l cunosc pe Carlo. Atunci s-a aprins scânteia din partea lui. Din partea mea, mai puțin.

Eram într-o relație, aproape de final. Țin minte că am ieșit afară și am vorbit la telefon vreo 40 de minute. Când m-am întors, mi-a spus Carlo: 'O, dar cât ai vorbit la telefon!' Șase luni de zile am vorbit o oră-o oră și jumătate pe zi la telefon, dar nu ne-am văzut.

Eu mi-am încheiat relația în care eram în acele 6 luni. Începusem să mă îndrăgostesc. Nu se despărțise de Chelsea. Eu mi-am dorit foarte mult o familie. El și-a dorit, am rămas însărcinată, am pierdut sarcina, după care, în momentul în care a trebuit să facem fertilizare, a avut un incident în familie cu fosta soție și atunci a renunțat.

Pentru mine asta a fost foarte dureros și nu am putut să trec peste. Așa s-a terminat relația noastră. M-a cerut în căsătorie," a povestit ea.