Cornelia Rednic are o siluetă de vis. Cum arată vedeta după ce a slăbit 7 kilograme

Cornelia Rednic, în vârstă de 47 ani, a ajuns să aibă o siluetă de invidiat. S-a apucat intens de un program recomandat de nutriționist, așa că acum are un trup tras prin inel și a slăbit deja 7 kilograme.

Cornelia Rednic este foarte mulțumită de cum arată acum și de cum decurge procesul de slăbire și a mărturisit că ține pentru ea de la ce greutate a început să dea jos și să aibă grijă de corpul său.

„Sunt foarte fericită pentru faptul că am slăbit și am dat jos 7 kilograme. E un lucru care s-a mai întâmplat acum foarte multă vreme, adică să mai slăbesc. Nu am înțeles de ce presa scrie, cred că în fiecare săptămână, "Cornelia Rednic a slăbit peste 30 de kilograme”. Este un adevăr însă e vorba de acum 25-26 de ani, de când am slăbit aceste 33 de kilograme. Între timp, am mai luat ceva înapoi, nu m-am simțit bine și am încercat să slăbesc din nou”, a zis artista.

