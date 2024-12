Aura Șova, marea câștigătoare a premiului de 100.000 de euro, de la „Vocea României”, a dezvăluit în ce dorește să investească suma. „Mie nu îmi lipsește nimic”, a spus tânăra.

Aura a mărturisit că are o relație specială cu bunica ei, pe care o iubește foarte mult, și de aceea își dorește ca banii obținuți de la „Vocea României” să-i folosească pentru a pune bazele unui cămin de bătrâni.

„Visul meu este să fac ceva pentru bătrâneii vulnerabili. O am și pe bunica, o iubesc din tot sufletul, ea m-a inspirat. Îmi doresc să pun bazele unui azil pentru bătrâni. (…)Asta este direcția, mie nu îmi lipsește nimic, am un acoperiș deasupra capului, am ce să mânânc, asta e pentru bătrânei”, a spus Aura Șova, la ȘtirileProtv.

Aura Șova are 26 de ani și este arhitect. Talentul îl moștenește pe jumătate de la mama sa și pe jumătate de la tatăl ei. Mama are voce, dar nu are ureche muzicală, în timp ce tatăl are ureche muzicală, dar nu are suflu în voce.

În finală, Aura Șova a urcat pe scenă alături de Marius Manole, invitatul special. Aceștia au interpretat piesa „Vai, sărmana turturică”, un „moment dumnezeiesc”.

Wow, ce prestație! Aura Șova și Marius Manole au făcut o alegere cu adevărat îndrăzneață. Au încântat publicul cu piesa „Vai, sărmana turturică”, o alegere deloc ușoară, potrivit Știrile Protv.

Tot în finală, Aura Șova și Tudor Chirilă, au făcut un duet senzațional pe o piesă cu mesaj puternic.

„Mulțumim foarte tare pentru momentul de deșteptare”, a spus Smiley.

Părinții Aurei sunt ingineri, iar tatăl ei muncește în Italia de peste 36 de ani. Are doi frați și o soră și o relație foarte strânsă cu familia ei.

Părinții au încurajat-o să-și dezvolte și latura artistică, nu doar să exceleze pe partea academică. Deși nu a studiat muzica, a ajuns cumva să cânte. Până la 10 ani a participat la concursuri naționale și internaționale de canto, unde a obținut și premii.

În prezent, cântă într-o trupă de coveruri la evenimente private. Știe să cânte și la instrumente și este pricepută la caval. În 2017, a participat la un concurs de canto în limba franceză, în Baia Mare: „Chants Sur Scene”, unde a obținut locul 1.

Este foarte mândră că a intrat la doctorat. A urmat Arhitectura, tocmai pentru a reuși să construiască singură acest azil.

În audițiile pe nevăzute, Tudor Chirilă s-a întors după doar câteva secunde.