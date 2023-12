Ce făcea Tudor Chirilă la Revoluție: „Generația noastră de copii a fost o generație foarte conectată. Am fost în Piața Universității”

Tudor Chirilă a povestit, potrivit Aktual24, că la momentul Revoluției a fost în Piața Universității, actorul argumentând că generația sa de copii a fost una mult „mai conectată”.

Actorul a intervenit recent în cadrul unei ceremonii, unde era invitat ministrul Culturii, Raluca Turcan, sa vorbeasca la dezvelirea grupului statuar al disidentilor Monica Lovinescu si Virgil Ierunca.

Participanții au avut parte de un moment tensionat, după ce Tudor Chirilă a început să vină cu reproșuri la adresa Ralucăi Turcan, care a avut și un discurs în cadrul evenimentului.

După discursul Ralucăi Turcan, Chirilă început să strige către aceasta, urlând la aceasta și reproșându-i că o parte din cuvintele spuse sunt inadecvate. Ulterior, Tudor Chirilă a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, unde a prezentat toată situația și s-a scuzat față de participanții la eveniment.

„N-a fost ceva premeditat. (...)Sesizeaza cineva elefantul din camera, fratilor? Am innebunit?“, a spus Chirilă, potrivit Aktual24.

Tudor Chirilă a mai povestit despre copilăria sa. „Generatia noastra de copii a fost o generatie foarte conectata. Trebuie sa vorbesc si despre ce a fost dupa 1990. Dupa ’90 sunt extrem de multi copii din liceul meu care au fost in Piata Universitatii, care fugeau de la scoala ca sa mearga la proteste. Poate si pentru faptul ca in momentul ala noi traiam un incredibil reality-show de schimbare, ca un fel de reality-show politic la care toata lumea participa. Adica faptul ca se schimba un regim”, a mai spus Chirilă

Actorul a vorbit și despre momentul Revoluției. „Am fost noaptea, in 21 decembrie, inainte sa inceapa represiunea in piata. Si pe 22 decembrie am luat-o pe strazile din spate, sa duc tigari soldatilor, impreuna cu niste copii din bloc, tot asa. Si soldatii fumau Kent, mi-am adus aminte ca n-au avut nevoie de Carpatii nostri, pe care-i cumparasem de la tutungerie. (...) Era cald! In 22 decembrie n-am mai ajuns in Piata Universitatii pentru ca nu m-au mai lasat ai mei. Ai mei nu prea m-au lasat nici atunci cand am fost pe stradutele noastre. (...) Pe 21 am fost noaptea si imi aduc aminte ca am plecat inainte sa se traga”, a relatat Tudor Chirilă.