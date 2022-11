Brooklyn Beckham dă vina pe zodii pentru eșecul său în fotbal. Ce meserie are fiul legendarului David Beckham

Brooklyn Beckham a declarat că din cauza semnului său astrologic și a anxietății nu a reușit să aibă o carieră de succes în fotbal, precum tatăl său, David Beckham.

În prezent, tânărul de 23 de ani este bucătar și va lansa o emisiune în care va lucra în bucătăriile restaurantelor.

Acesta a vorbit despre viața sa într-un interviu și a povestit că după ce nu a obținut o bursă la academia Arsenal când avea 15 ani, s-a apucat de fotografie.

„Și pentru a încerca să mă ridic la înălțimea a ceea ce a făcut tatăl meu, a fost ca și cum, am ajuns în punctul în care am fost doar, cum ar fi, eu chiar vreau doar să îmi fac un nume pentru mine și să muncesc din greu. Sunt un Pești. Sunt sensibilă.”, a spus Brooklyn.

„Evident, tatăl meu știa ce face de la o vârstă foarte fragedă. Eu mă ocup de gătit de nici trei ani. Este în regulă să ai 25, 26 sau chiar 30 de ani și să nu știi încă ce faci. Înțelegi ce vreau să spun?”, a mai adăugat acesta.

De-a lungul anilor, Brooklyn Beckham a încercat mai multe activități, dar în final nu a fost atras de ele. Astfel, în 2017, el anunța că va urma un curs de fotografie la Parsons School of Design de la New School din New York, dar nu a reușit să termine primul an.

Brooklyn a făcut un stagiu pentru fotograful britanic Rankin în 2019, dar soțul actriței Nicola Peltz și-a îndreptat ulterior atenția către gătit și și-a încercat norocul cu videoclipurile online în timpul pandemiei, scrie AlephNews.