Actori care sunt și cântăreți surprinzător de buni. Ryan Gosling, Scarlett Johansson și Keanu Reeves, în top VIDEO

Rolurile jucate în filme i-au consacrat, dar probabil ar fi avut un succes notabil și dacă mizau pe carieră în muzică. MsMojo a făcut un TOP 20 actori care sunt și cântăreți surprinzător de buni.

Val kilmer, Anne Hathaway, Colin Farrell, Patrick Swayze, Catherine O'hara, Kerry Washington, Emma Stone și Tom Hiddleston sunt doar câteva dintre numele care apar în acest top și pe care mulți le-ar nominaliza, rememorând aparițiile lor.

Iată însă și alți actori care fac „o treabă uimitoare” nu doar când joacă în filme, ci și când cântă, potrivit dossierkfilm.be.

1 Robert Pattinson

Pe lângă actorie, Pattinson este și un muzician foarte talentat. Cântă la chitară și din voce și scrie cântece încă de când era foarte mic, iar talentul său e incontestabil, dovadă și melodiile originale „Let Me Sign” și „Never Think” care apar pe coloana sonoră a filmului „Amurg”, potrivit sursei citate.

2 Ryan Gosling

Ryan Gosling a demonstart că are o vocea de invidiat în musicalul La La Land, însă puțină lume știe că talentele sale muzicale au fost remarcate încă din copilărie.

3 Maya Hawke

Cu Uma Thurman și Ethan Hawke în gene, Maya Hawke nu doar o actriță talentată, ci și o bună cântăreață. Face muzică din 2019 și și-a lansat primul album de debut, „Blush”, în 2020. Pe 23 septembrie 2022, a mai lansat un album, „Moss”.

4 Kate Hudson

Actrița americană Kate Hudsona a înregistrat deja 26 de cântece pentru viitorul ei album de debut, care urmează să fie lansat în acest an.

5 Scarlett Johansson

Celebra Scarlett Johansson este prezentă și în industria muzicală: a lansat două albume de studio, patru piese extinse și patru single-uri în trecut.

Primul ei album de studio, „Anywhere I Lay My Head”, a fost lansat pe 20 mai 2008.

6 Penn Badgley

Penn Badgley a lansat o melodie intitulată „Easy” la începutul anului 2014, care a atins faima pe Soundcloud.

7 Toni Colette

Abilitățile actriței australiene Toni Collette nu se limitează la marele ecran. Din 2006 până în 2007, vedeta a condus o trupă numită Toni Collette & The Finish. Deși a durat doar un an, talentele ei muzicale sunt de netăgăduit.

8 Keanu Reeves

Keanu Reeves, una dintre cele mai iubite celebrități din lume, este asociat mai ales cu rolul său memorabil din franciza plină de acțiune John Wick .

Dar pe lângă talentele sale actoricești, este bine de punctat că actorul a fost și basistul unui grup de rock alternativ, format când Reeves era „la apogeul faimei sale pre-Matrix”. la mijlocul anilor '90.

9 Kevin Bacon

Actorul Kevin Bacon, deținător al unui Glob de Aur, ia și muzica foarte în serios. Chiar a format o trupă numită The Bacon Brothers, împreună cu fratele său, în 1995, și a avut șapte albume lansate. Actorul cântă și într-unul dintre cele mai recente proiecte ale sale, Marvel's Special de vacanță, The Guardians of the Galaxy.

10 Milla Jovovich

La doar 15 ani, Milla Jovovich a jucat primul ei rol în thrillerul muzical din 1988 „Joncțiunea celor două luni”, dar a primit mai multă recunoaștere pentru rolul principal din filmul lansat în 1991 „Întoarcerea în Laguna Albastră”.

Rolul din Resident Evil este cel cu care majoritatea fanilor o asociază. Ce se știe mai puțin este că Milla a lansat, în aprilie 1994, primul ei album de studio „The Divine Comedy”, care combină genurile folk și rock cu rezultate uimitoare, potrivit dossierkfilm.be.