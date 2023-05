Surpriza uriașă de care au avut parte doi concurenți de la Chefi la Cuțite la nuntă. Ce mărturisire le-au făcut juraților

Mario și Mihaela Zaharia sunt doi soți care au venit în platoul Chefi la Cuțite în calitate de rivali pentru a vedea cine gătește cel mai bine. Ei au făcut și o dezvăluire uimitoare despre surpriza de care au avut parte la nuntă.

În ediția 19 din sezonul 11 Chefi la Cuțite Mario și Mihaela Zaharia au decis să se ia la întrecere în bucătărie. Mihaela a ales să le gătească chefilor iepure cu măsline verzi, sos de roșii și polenta. Soțul ei a pregătit prepelițe marinate cu humus și salată cu zer, smântână și maioneză.

„Pentru mine este destul de provocator să gătesc, căci eu sunt dicromat. Dacă îmi spui să îți dau solnița roșie, atunci îmi dai șah. Și trebuie să îmi găsesc eu alte repere, ale mele. Mă cam feresc de plating, dar îmi plac lucrurile mai lucrate. Nu îmi place să gătesc banal”, a afirmat Mario.

Cei doi concurenți au făcut senzație în fața juraților cu dezvăluirile din viața lor. Cei doi au povestit cum au aflat chiar la propria nuntă că sunt rude, atunci când au privit lista cu invitați.

„Ne-am cunoscut acum mulți ani, aporape 20 de ani. Era undeva prin 2003, am vrut să schimb aerul de București cu unul de provincie. A mers cam slab treaba la oraș și am zis că decât cioară la oraș mai bine vultur la țară și am ajuns undeva pe la Găești.

Am deschis o terasă la casa de cultură și într-o zi m-am trezit că intră pe ușă o tânără domnișoară. Trei zile mai târziu am cerut-o de nevastă și de atunci am rămas împreună.

Am făcut și nuntă și aici a intervenit surpriza. Surpriza a apărut la nuntă, când am vrut să facem lista de invitați și am văzut că suntem verișori”, a fost dezvăluirea incredibilă făcută de bărbat, potrivit a1.ro.

„Suntem verișori de gradul 3”, a ținut să îl completeze soția.

La finalul jurizării, Mario și Mihaela au primit câte două cuțite din partea chefilor și s-au calificat în etapa următoare.