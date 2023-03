Șerban Huidu revine pe sticlă. Va prezenta din nou „Cronica Cârtotașilor“

Realizatorul TV revine la pupitrul emisiunii care l-a consacrat, după ce Ioana petric și-a anunțat plecarea, relatează paginademedia.ro.

În noul sezon al show-ului „Cronica Cârcotaşilor“, care începe mâine, de la 20.00, la Prima TV, Şerban Huidu se întoarce la prezentarea emisiunii, alături de Codruţ Kegheş (Dezbrăcatu). Această schimbare are loc după ce Ioana Petric a plecat din echipa emisiunii, după 15 ani.

„Am spus, atunci când m-am retras, că voi reveni oricând este nevoie de mine la «Cronica Cârcotaşilor». Acum cred că este nevoie: Ioana Petric s-a hotârât să plece, iar emisiunea trece prin schimbări de format. Va fi un format mai aproape de ceea ce era, de fapt, «Cronica Cârcotaşilor». Chiar dacă este o emisiune de două ore, va fi una în care conţinutul va fi concentrat, va fi altfel decât până acum“, a declarat Șerban Huidu, pentru Paginademedia.ro.

În 2021, cunoscutul prezentator a anunţat că nu se va mai ocupa de emisiune în calitate de prezentator, ci din altă poziţie.

„Pentru toamnă am decis să fac un pas un spate. Cred că în cei 21 de ani am demonstrat tot ce era de demonstrat pe micul ecran. Rămân, evident, în spatele camerelor de luat vederi, alături de întreaga echipă. «Cronica Cârcotaşilor» este mai mult decât copilul meu de suflet. Mă întorc acolo de unde am început, la creaţie“, declara acesta, la vremea respectivă.

→ Imaginea 1/6: Ioana Petric FOTO Instagram

Fosta Bebelușă Ioana Petric a anunțat și ea, zilele trecute, că a plecat de la „Cronica Cârcotașilor”, după 15 ani „extraordinari“ în această echipă. Ea a spus că despărțirea de foștii colegi a fost amiabilă. „Nu m-a dat nimeni afară! E decizia mea de a încerca altceva“, a declarat Ioana Petric pentru Click!.