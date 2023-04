Rețeta care a cucerit juriul „Chefi la cuțite“: „Se poate și din babicul de Buzău să facem un dish rafinat“

O tânără, în vârstă de 35 de ani, a impresionat juriul în emisiunea "Chefi la cuțite" cu un preparat inedit. Ana Maria Mircea a gătit tăieței cu babic de Buzău și brânză de Horezu. Femeia administrează un restaurant de top în orașul natal.

„Se poate și din babicul de Buzău, produs tradițional atestat, să facem un dish rafinat. Bucătăria românească merită să fie ridicată la rang de artă”, a fost mesajul transmis de buzoiancă, relatează opiniabuzau.ro

În Buzău, tânăra administrează, alături de soțul ei, „Dacia Romanian Dining”, un restaurant deschis în urmă cu doi ani. Dacia Romanian Dining este singurul restaurant românesc premiat de Institutul Culinar Francez Auguste Escoffier, cu Grand Diplome, denumit Most Innovative Romanian Restaurant Concept la Gala Health Beauty & Lifestyle awards.

Dumitru Linguraru, proprietarul unei firme de explozibili, i-a uimit pe chefi

Printre concurenții care au decis să vină la Chefi la cuțite sezonul 11 ca să își demonstreze talentul culinar s-a numărat și Dumitru Linguraru, un pensionar în vârstă de 55 de ani din Drobeta-Turnu Severin. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a pregătit o rețetă de pomana porcului cu mămăligă. Concurentul a surprins nu doar cu darurile pregătite pentru chefi, ci și cu dezvăluirea pe care a făcut-o despre Sorin Bontea.

Stând de vorbă cu Gina Pistol, concurentul a dezvăluit de ce a ales să participe abia în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite:

„Nu îl puteam suporta pe domnul Bontea. Nu mi-a făcut nimic, dar are așa o privire, e rău. Ulterior am început să îl iubesc după ce am aflat într-o seară, într-una dintre emisiuni, că și-a trimis echipa pe vapor ca să doarmă și a rămas să facă el curățenie. Am realizat că e om bun. Îmi sunt dragi chefii rău de tot. Nu vreau să demonstrez chefilor nimic, vreau să demonstrez prietenilor, nașilor...Prietenii din Severin, toți! Prietenii din Oradea, toți! Să vadă că sunt în stare să fac și altceva, nu doar ce le-am făcut lor, de fiecare dată când mă văd cu ei (...). Am lucrat 23 de ani în mină, plecam la ora 4 dimineața și veneam seara la 6. Viața în mină este atât de grea, dar este atât de frumoasă. La cei 56 de ani îmi lipsesc oamenii de cuvânt, ortacii adevărați”, a dezvăluit Dumitru Linguraru, care în prezent are o firmă de explozibili.