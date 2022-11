„Chefi la cuțite“: misiune dificilă pentru Cătălin Scărlătescu. „Ne-am îngropat multe șanse de a câștiga ceva“

Ediția din această seară a show-ului culinar de la Antena 1 aduce și mai multă tensiune, pe măsură ce competiția culinară este tot mai aproape de semifinale.

Cele mai mari emoții din această ediție „Chefi la cuțite“ le au concurenții din echipa aurie, condusă de Cătălin Scărlătescu, acesta aflându-se într-o amenințătoare inferioritate numerică. „Un chef are cinci concurenți, celălalt are șase, iar eu am rămas cu patru“, spune Scărlătescu înainte de battle-ul 12 din această seară. „Uitați ce-a fost, gândiți-vă la ce-o să vină. Trebuie să facem în așa fel încât să gătim superb“, le-a spus el concurenților.

Bilanțul, în momentul de față, este cu atât mai dureros pentru el cu cât situația victoriilor de până acum în confruntările culinare nu îl dezavantajează. Astfel, chef Scărlătescu a rămas cu doar patru concurenți, deși a câștigat patru battle-uri – tot atâtea câte a câștigat și Chef Florin Dumitrescu, cel care are, însă, șase concurenți.

De altfel, aceste comparații au stârnit și un moment amuzant. „Am început cu șapte oameni, mi-au plecat trei și mai am șase“, a punctat Florin Dumitrescu. Acesta are echipa cea mai numeroasă grație amuletelor folosite. De partea cealaltă, Sorin Bontea a înregistrat doar două victorii, dar are cinci concurenți.

Așadar, analiza situației până în momentul de față scoate încă o dată în evidență faptul că battle-urile sunt la fel de importante precum proba eliminatorie, unde concurenții intră una care îi va pune în dificultate pe mulți dintre concurenți, aceștia mărturisind că nu au cunoștințe de specialitate pentru cerințele pe care le întâmpină. Cum va face față următorului battle echipa condusă de Cătălin Scărlătescu, cine va câștiga, dar și cine va pleca acasă telespectatorii vor descoperi în ediția „Chefi la cuțite“ difuzată de Antena 1 în această seară, de la 20.30.