Robbie Robertson, liderul trupei The Band, a murit la vârsta de 80 de ani

Robbie Robertson, chitarist și compozitor al grupului canadiano-american „The Band”, a murit la vârsta de 80 de ani, relatează BBC.

Un comunicat al managerului său a precizat că acesta a murit miercuri, înconjurat de familia sa, după o lungă boală.

„The Band” a fost o formație influentă la sfârșitul anilor 1960 și, de asemenea, a fost subiectul filmului „The Last Waltz”, un film din 1978 al lui Martin Scorsese despre concertul lor de adio.

Robertson a scris unele dintre cele mai cunoscute cântece ale trupei, printre care „The Weight” și „The Night They Drove Old Dixie Down”.

Născut Jaime Royal Robertson la Toronto în 1943, a plecat de acasă pentru a urma o carieră în muzică la vârsta de 16 ani.

Pe lângă muzica proprie, „The Band” a fost cunoscută pentru o perioadă în care a fost în turneu ca trupă de acompaniament a lui Bob Dylan, înainte de succesul albumului de debut din 1968, „Music From Big Pink”.

Au lansat o serie de albume aclamate în anii 1970 și, după ce au susținut ultimul lor concert ca trupă completă în 1976, s-au reunit fără Robertson pentru o serie de turnee și lansări de studio în anii 1980 și 1990.

Împreună cu claviaturistul Garth Hudson, Robertson a fost unul dintre cei doi membri supraviețuitori ai formației clasice „The Band”.

După „The Last Waltz”, a colaborat cu regizorul Martin Scorsese la coloanele sonore ale unora dintre cele mai cunoscute filme ale acestuia, printre care clasicul „Raging Bull” din 1980 și „The Irishman” din 2019.

Omagiindu-l, Scorsese l-a numit pe Robertson un „gigant” și ”o constantă în viața și munca mea”.

„Cu mult înainte de a ne cunoaște, muzica lui a jucat un rol central în viața mea - a mea și a milioane și milioane de alți oameni din întreaga lume”, a spus el. „Efectul său asupra formei de artă a fost profund și de durată”.

Scriind pe Twitter, chitaristul Rolling Stones, Ronnie Wood, a spus: „O veste foarte tristă. Robbie Robertson a fost un om minunat, un mare prieten și ne va lipsi foarte mult”.

Stevie van Zandt, membru al trupei „E Street Band” a lui Bruce Springsteen, a declarat că Robertson a fost un „bun prieten” și un „chitarist genial subestimat”.