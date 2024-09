Motivul pentru care Miley Cyrus ar putea să nu mai cânte niciodată piesa „Flowers”. Artista a ajuns în fața justiției

Miley Cyrus este dată în judecată pentru presupusa încălcare a drepturilor de autor pe piesa „Flowers”, acuzată că a copiat hitul lui Bruno Mars, „When I Was Your Man”. Tempo Music Investments susține că există asemănări semnificative între cele două piese și cere despăgubiri, plus interzicerea hitului.

Miley Cyrus a fost dată în judecată pentru presupusa încălcare a drepturilor de autor legată de hitul său „Flowers” din 2023. Artista este acuzată că piesa ar imita „When I Was Your Man” de Bruno Mars. Lansată ca single principal de pe albumul „Endless Summer Vacation”, „Flowers” a devenit un succes global, ocupând prima poziție în topuri și câștigând două premii Grammy în 2024, inclusiv o nominalizare pentru Cântecul Anului, conform The Independent.

Conform TMZ, Tempo Music Investments a dat în judecată pe Miley Cyrus, susținând că „Flowers” ar copia progresia acordurilor și unele versuri din cântecul lui Bruno Mars. De asemenea, se afirmă că există asemănări semnificative în melodie, armonie și refren.

Dacă Miley Cyrus pierde procesul, ar putea fi obligată să plătească despăgubiri, iar interpretarea piesei „Flowers” ar putea fi interzisă.

„When I Was Your Man”, lansată în 2012, a fost și ea un hit nr. 1 în SUA și a fost nominalizată la Grammy pentru cea mai bună interpretare pop solo.

„Este de netăgăduit, pe baza combinației și a numărului de asemănări dintre cele două înregistrări, că „Flowers” nu ar exista fără „When I Was Your Man””, precizează documentele judiciare.

Tempo Music cere despăgubiri și ca lui Miley Cyrus să i se interzică să distribuie sau să interpreteze live piesa „Flowers”. Bruno Mars nu este implicat direct în proces.