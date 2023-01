Melodia Shakirei despre Pique a ajuns la 80 de milioane de vizualizări în câteva ore. Piesa care a doborât recordurile pe Youtube

Shakira a lansat o piesă despre fostul ei soț, fotbalistul Gerard Pique. În cea mai nouă melodie lansată de artista din Columbia, aceasta își exprimă disprețul pentru fotbalistul care a înșelat-o.

Peste 80 de milioane de vizualizări în doar câteva ore

Se pare că subiectul despărțirii lui Pique de Shakira este în mare vogă și piesa artistei de despărțire a reușit să bată recordurile pe Youtube. Cu peste 80 de milioane de vizualizări music session-ul făcut de Shakira a devenit cel mai vizionat cântec latino în această perioadă.

Piesa cântată de Shakira în spaniolă se numește "Out of my League", titlul fiind în engleză. Titlul (Afară din liga mea) este o aluzie la fotbal care face referire direct la Pique. Shakira a colaborat cu producătorul și DJ-ul argentinian Bizarrap.

Cu un record de peste 80 de milioane de vizualizări în primele ore de la lansarea videoclipului piesei, Shakira se alătură unui grup de artiști latino cunoscuți în întreaga lume pentru piese care au răsunat în fiecare vară în toate cluburile. Printre aceștia se numără J. Balvin, Luis Fonsi şi Daddy Yankee.

Ce semnifică versurile piesei ”Out of my League”

Versurile noii piese sunt și despre presupusa parteneră a lui Pique, în vârstă de 23 de ani. Shakira își arată disprețul pentru alegerea fostului său partener, spunând că „valorează cât două tinere de 22 de ani”. De asemenea compară alegerea făcută de Pique cu schimbarea unei mașini Ferrari pe un Twingo (Renault), sau a unui ceas Rolex pe un Casio.

Artista și-a vărsat toate frustările și supărările în această piesă. Ea vorbește și despre conflictul cu autoritățile spaniole privind plata unor taxe. De asemenea, o aduce în discuție chiar și pe soacra sa despre care spune că Pique i-a lăsat-o vecină și cu presa la ușă.

Shakira și Pique au pus capăt unei relații de 10 ani

Artista în vârstă de 45 de ani s-a despărțit în vara anului trecut de fostul fotbalist Gerard Pique, cu 10 ani mai tânăr. Cei doi au încheiat o relație de 10 ani din care au rezultat doi copii.