A murit Moni Bordeianu. Primul solist al trupei Phoenix avea 75 de ani

Moni Bordeianu, primul solist al trupei Phoenix, a murit la vârsta de 75 de an, din cauza unor probleme medicale.

Unul dintre fondatori trupei Phoenix, Moni Bordeianu, a murit la vârsta de 75 de ani. Anunțul a fost făcut de colegul său, Nicu Covaci. Bordianu avea probleme de sănătate, suferea de diabet ș în trecut i-a fost amputat un picior.

"A plecat sa deschidă alt drum cel care l-a deschis pe primul... Îți mulțumim, Moni, pentru că ceea ce avem acum tu ai început!", a scris Nicu Covaci pe Facebook.

Moni Bordeianu a incetat din viata.

Membru fondator al trupei care a marcat istoria rock-ului romanesc, Moni s-a numărat printre primii artiști autentici ai tării, punandu-și amprenta pe primele hituri ale trupei.

Întreaga sa viaţă se învârte în jurul legendarei formaţii Phoenix. S-a numărat printre cei care au pus bazele trupei, i s-a alăturat în perioada din Germania, a fost în concertele susţinute după Revoluţie. A rămas singurul prieten al lui Nicu Covaci – liderul grupului, din vechea gardă.

”Părăsea țara in 1970, după 8 ani de Phoenix... in care a contribuit din plin la gloria formației, interpretând cu originalitate si un timbru aparte Vremuri, Vânt hain, Miezul nopții, Canarul, Nebunul cu ochii închiși, Floarea Stâncilor, As vrea un eschimos, Te întreb pe tine soare, Mama, mama s.a”, scrie România Rock pe pagina de Facebook