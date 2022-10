Motivul pentru care câștigătorul a 30 de milioane de dolari a mers costumat să ridice banii VIDEO

Un bărbat din China care a câștigat la loterie peste 30 de milioane de dolari a mers ca să-și ridice premiul îmbrăcat înt-un costum al unui personaj de desene animate, pentru a nu fi recunoscut de membrii familiei sale, conform South China Morning Post.

Un bărbat din sudul Chinei, care a câștigat puțin sub 220 de milioane de yuani (30,6 milioane de dolari) la loterie, a spus că nu vrea să împartă bucuria cu soția și copilului său, deoarece se teme că banii i-ar putea face aroganți și leneși.

Bărbatul, identificat cu pseudonimul Li, a cumpărat 40 de bilete de loterie pentru 80 de yuani (11 dolari SUA) în regiunea autonomă Guangxi Zhuang, iar fiecare bilet conținea aceleași șapte numere.

Potrivit unui raport din Nanning Evening News, toate cele șapte numere au fost câștigătoare, echivalând cu o plată de 5,48 milioane de yuani pe bilet, ceea ce înseamnă că totalul a ajuns la puțin sub 220 de milioane de yuani.

Bărbatul a mers să-și ridice premiul pe 24 octombrie. Li a donat, de asemenea, 5 milioane de yuani unor organizații de caritate.

Li s-a îmbrăcat într-un costum al unui personaj de desene animate în timpul ceremoniei de prezentare a cecului, un mod creativ de a-și proteja identitatea, imaginile cu el devenind virale în China.

Deși a fost încântat de câștigarea banilor, bărbatul a spus că încearcă să-și stăpânească entuziasmul și nu a spus nimănui, nici măcar familiei sale.

„Nu i-am spus soției sau copilului meu. Sunt îngrijorat că ei s-ar putea simți superiori altor oameni și nu vor lucra sau studia din greu în viitor”, a spus el.

Li va lua acasă 171 de milioane de yuani (24 milioane USD) după ce a donat cele 5 milioane de yuani unor organizații de caritate și a fost impozitat cu 43 de milioane de yuani.

Li a spus că este un „fan loial” al loteriei și a cumpărat bilete în mod regulat de peste un deceniu. El a spus că a ales aceleași șapte numere în ultimii ani pentru că „arătau bine”.

„Am câștigat doar câteva zeci de yuani în trecut”, a spus Li. „Consider cumpărarea de bilete la loterie ca pe un hobby, iar familiei mele nu îi pasă. În plus, nu cheltuiesc mulți bani pe ele, iar loteria îmi oferă o rază de speranță.”

Li a mărturisit că nu a putut să doarmă toată noaptea când a aflat că a câștigat jackpot-ul, vineri, 21 octombrie.

A luat un tren spre Nanning a doua zi dimineață și a stat la un hotel în weekend înainte de a ridica premiul în bani, luni, 24 octombrie.

„Am dormit la hotel în acele două zile. Nu am ieșit afară în acel weekend pentru că nu am vrut să risc să-mi pierd biletele”, a spus Li.

Când a fost întrebat cum va cheltui banii, Li a spus: „Încă nu m-am hotărât și îmi voi lua ceva timp pentru a planifica cum să folosesc banii”, a spus el.

În ciuda faptului că nu i-a spus soției sale, banii de la loterie vor fi considerați un bun comun al cuplului căsătorit.

Un avocat pe nume Fu Jian de la o firmă de avocatură a declarat că Li ar putea încălca legea privind căsătoriile „încălcând dreptul soției sale de a ști”.

Din nefericire nu toți câștigătorii reușesc să se bucure cu adevărat de aceste premii.

În estul provinciei Jiangxi, un bărbat în vârstă de 80 de ani, care a câștigat 12 milioane de yuani în 2018, s-a sinucis după ce cei patru copii ai săi se certau pentru că nu știau cum să împartă premiul.

Iar în India un bărbat care a câştigat la loterie a declarat recent că a fost atât de copleşit de numărul solicitărilor privind un ajutor financiar, încât a ajuns să regrete că a câştigat marele premiu al acelei extrageri.

Mai mult, un bărbat dintr-un oraş din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a fost condamnat la 13 ani de închisoare după ce a încercat să-şi ucidă partenera care a câştigat 5,5 milioane de lire la loterie.