La cea de-a 82-a ediție a Premiilor Globul de Aur, actorul american de origine română Sebastian Stan a fost nominalizat pentru Cel mai bun actor în rol principal atât la categoria dramă, cât și la comedie/musical.

Rolurile care i-au adus cele două nominalizări lui Sebastian Stan sunt cel al lui Donald Trump, în controversatul film „The Apprentice“, și cel al lui Edward, din filmul „A Different Man“, acesta aducându-i în acest an Ursul de Argint la Berlinale. Imediat după aflarea veștii, actorul născut la Constanța a declarat pentru „Vanity Fair“: „Este ireal. Încă tremur. M-am trezit pe la 4 dimineața și am zis ok, mai e o oră și jumătate. Am adormit înapoi, iar după aceea m-a sunat publicistul meu. De atunci i-am trimis o grămadă de poze mamei mele“.

Acțiunea filmului „The Apprentice“ este plasată în perioada anilor '70 și '80, când Trump, interpretat de Sebastian Stan, începea să își facă un nume ca om de afaceri în New York. Filmul se concentrează pe relația lui Trump cu avocatul și mentorul Roy Cohn (interpretat de Jeremy Strong din serialul „Succession“), care i-a insuflat lui Trump anumite valori, cum ar fi să nu recunoască niciodată înfrângerea.

Mindy Kaling și Morris Chestnut au anunțat nominalizările pentru ediția 2025 a Globurilor de Aur, care va avea loc în 5 ianuarie:

Cea mai bună dramă: „The Brutalist”; „A Complete Unknown”; „Conclave”; „Dune: Part Two”; „Nickel Boys”; „September 5”.

Cel mai bun film musical sau comedie: „Wicked”; „Anora”; „Emilia Pérez”; „Challengers”; „A Real Pain”; „The Substance”.

Cel mai bun actor într-un film musical sau comedie: Jesse Eisenberg, „A Real Pain”; Hugh Grant, „Heretic”; Gabriel LaBelle, „Saturday Night; Jesse Plemons, „Kinds of Kindness”, Glen Powell, „Hitman”; Sebastian Stan, „A Different Man”.

Cea mai bună actriţă/ musical sau comedie: Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance), Zendaya (Challengers)

Cel mai bun actor/ dramă: Adrien Brody (The Brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave), Sebastian Stan (The Apprentice)

Cea mai bună actriţă/ dramă: Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (The Room Next Door), Fernanda Torres (I’m Still Here), Kate Winslet (Lee).

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar în orice film: Selena Gomez (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Margaret Qualley (The Substance), Isabella Rossellini (Conclave), Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Cel mai bun actor într-un rol secundar în orice film: Yura Borisov (Anora), Kieran Culkin (A Real Pain), Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (The Brutalist), Jeremy Strong (The Apprentice), Denzel Washington (Gladiator II)

Cel mai bun regizor - film: Jacques Audiard (Emilia Pérez), Sean Baker (Anora), Edward Berger (Conclave), Brady Corbet (The Brutalist), Coralie Fargeat (The Substance), Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

Cel mai bun film de animaţie: „Flow”; „Inside Out 2”; „Memoir of a Snail”; „Moana 2”; „Wallace and Gromit: Răzbunarea cea mai faină”; „The Wild Robot”.

Realizări cinematografice şi de box office: „Alien: Romulus”; „Beetlejuice Beetlejuice”; „Deadpool & Wolverine”; „Gladiator II”; „Inside Out 2”; „Twisters”; „Wicked”; „The Wild Robot”.

Cea mai bună coloană sonoră originală: „Conclave”; „The Brutalist”; „The Wild Robot”; „Emilia Pérez”; „Challengers”; „Dune: Partea a doua”.

Cel mai bun film străin: All We Imagine as Light (Sideshow / Janus Films) - SUA/ Franţa/ India, Emilia Pérez (Netflix) - Franţa, „The Girl With the Needle” (Mubi) - Polonia/ Suedia/ Danemarca, „I’m Still Here” (Sony Pictures Classics) - Brazilia, „The Seed of the Sacred Fig” (Neon) – SUA/ Germania, „Vermiglio” (Sideshow / Janus Films) - Italia.

Televiziune

Cel mai bun serial dramă: „Shogun”; „The Diplomat”; „Slow Horses”; „Mr. and Mrs. Smith”; „The Day of the Jackal”; „Squid Game”.

Cel mai bun serial musical sau comedie: „Abbott Elementary”; „The Bear”; „Hacks”; „Nobody Wants This”; „Only Murders in the Building”; „The Gentlemen”.

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Donald Glover, „Mr. and Mrs. Smith”; Jake Gyllenhaal, „Presumed Innocent”; Gary Oldman, „Slow Horses”; Eddie Redmayne, „The Day of the Jackal”; Hiroyuki Sanada, „Shogun”; Billy Bob Thornton, „Landman”.

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie: Kristen Bell, „Nobody wants This”; Quinta Brunson, „Abbott Elementary”; Ayo Edebiri, „The Bear”; Selena Gomez, „Only Murders in the Building”; Kathryn Hahn, „Agatha All Along”; Jean Smart, „Hacks”.