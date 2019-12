Ceaiuri care scad tensiunea. Top 5

Avem mai multe ceaiuri care scad tensiunea. Iată 5 cele mai bune dintre ele.

Ceaiuri care scad tensiunea: păducelul

Dintre ceaiurile care scad tensiunea, păducelul reduce aproape imediat tensiunea fiind hipotensiv cu efect anti aritmic. Mai este numit şi “planta inimii” pentru că îmbunătăţeşte irigarea şi oxigenarea creierului şi creşte forţa de contracţie a muşchiului cardiac. De asemenea este un bun antioxidant, diuretic şi sedativ.

Vâscul



Nu numai că are efect de potolire a dragostei când te afli sub vâsc, dar se pare că ceaiul de vâsc are proprietăţi uimitoare pentru sănătatea inimii la propriu. Vasodilatator şi antiaterosclerotic, vâscul este bun pentru cei care suferă de hipertensiune şi probleme de ritm cardiac, având efect hipotensiv.

Ceaiuri care scad tensiunea: mesteacăn

Printre ceaiurile care scad tensiunea, ceaiul din frunzele de mesteacăn este recomandat, în special, persoanelor care reţin apă în ţesături şi au tensiunea mărită din această cauză. Mesteacănul scade şi tensiunea şi colesterolul, dar ajută şi la slăbit, fiind ideal pentru persoanele supraponderale.

