Durerea de stomac este cunoscută în mod comun ca durere în ”capul pieptului”, iar în termeni medicali, durere în epigastru. Durerea de stomac este resimţită în partea superioară a abdomenului şi poate fi percepută ca o senzaţie continuă cu caracter de arsură, greutate sau presiune.

De multe ori este însoţită de greaţă , vărsături, senzaţia de saţietate precoce, balonare . Medicii asociază aceste simptome cu sindromul dispeptic. Durerea din etajul abdominal superior nu se rezumă doar la stomac: colica biliară, pancreatita acută, infarctul miocardic, sindrom de intestin iritabil tulburare anxios-depresivă , sunt confundate cu acest tip de durere.

Când trebuie să ne îngrijoreze durerea de stomac

Durerea de stomac are două tipologii mari: episodică sau recurentă. Durerea episodică de stomac, sub formă de indigestie, apare, în general, după mese abundente sau după ce mâncăm unele alimente care ne fac rău. Durerea recurentă de stomac devine îngrijorătoare atunci când se repetă săptămânal, are durată prelungită sau intensitate crescută. În această situaţie este indicat să ne adresăm medicilor pentru evaluare, care ar putea include o ecografie abdominală sau o endoscopie digestivă superioară.

Când trebuie să mergem la camera de gardă?

durere de stomac cu debut brusc, de intensitate crescută, ce nu se ameliorează după administrarea de medicamente uzuale şi care poate fi însoţită de vărsături, ar trebuie să ne trimită de urgenţă la camera de gardă în vederea efectuării de urgenţă a investigaţiilor de specialitate.

Printre simptomele asociate durerii de stomac care semnalează o situaţie gravă se numără:

Vărsături repetate - acestea pot semnala pancreatita acută, ulcer gastric sau duodenal stenozant, tumori stenozante de tub digestiv superior

Iradierea în bară a durerii din etajul abdominal superior poate semnala o pancreatita acută

Iradierea posterioară a durerii sau la nivelul omoplatului drept poate sugera o colică biliară

O sensibilitate crescută la palparea abdomenului poate fi un simptom pentru iritaţie peritoneală, consecinţa unei perforaţii de tub digestiv

Scaun negru, denumit melena, indică o hemoragie digestivă superioara (de la nivelul stomacului sau duodenului)

Vărsături cu sânge sau aspect de ”zaţ de cafea”

Scădere în greutate involuntară şi semnificativă





Când trebuie să ne îngrijoreze durerea de stomac? Atenţie la istoricul de boli al rudelor!

Prima investigaţie utilă atunci când un pacient se prezintă cu o durere de stomac este ecografia abdominală. În funcţie de rezultat, medicii decid ulterior dacă sunt necesare şi alte investigaţii.