Val de reacții la postarea prin care Nicușor Dan și-a anunțat candidatura. Ce a transmis primarul Ciucu

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a postat miercuri seara pe rețelele sociale un text simplu în care scria „Candidez”, fapt care reafirmă decizia de a intra în cursa pentru prezidențiale. Anunțul a stârnit un val de reacții pe internet.

„Candizez”, a scris, scurt, pe Facebook, Nicușor Dan, adăugând mesajului său doar un emoticon vesel. La doar 13 minute de la anunțul primarului Capitalei, a postat, pe aceeași rețea de socializare, și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Ciucu a schimbat doar verbul, păstrând același emoticon.

„Muncesc”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook. „O gluma nevinovată cu aluzie la Nicușor”, au scris rapid „prieteni virtuali” ai edilului.

„Și cine candidează nu muncește?”, a întrebat o persoană, în timp ce primarul Sectorului 6 îi răspunde: „E și aia o muncă...”

Mai mulți internauți și-au exprimat speranța să vadă un mesaj asemănător și de la președintele interimar al României.

„Așteptăm și postarea dlui Ilie Bolojan cu «Candidez». Poate așa am avea și noi ce să votăm la alegerile din mai”, a comentat o altă persoană la postarea lui Ciucu.

Nicușor Dan: „Aceasta este motivația mea”

În schimb, postarea lui Nicușor Dan, prin care reafirmă decizia de a candida la alegerile prezidențiale din data de 4 mai 2025, a strâns peste 4.800 de comentarii. Primarul general al Capitalei a răspuns inclusiv la unele dintre întrebările sau afirmațiile făcute în comentarii.

„V-ați bătut joc de votul bucureștenilor!”, a scris o persoană, iar Nicușor Dan i-a explicat care este motivația candidaturii sale la prezidențiale:

„În urma evenimentelor din noiembrie 2024, am realizat că am fost la un pas de a cădea într-o dramă ce ar fi schimbat radical cursul vieții noastre. Această experiență m-a responsabilizat enorm și m-a determinat să fac lucruri pe care niciodată nu mi le-am imaginat, schimbând complet modul în care privesc viitorul. Cel mai puternic argument care stă la baza deciziei mele – poate radicală pentru unii – este că, deși am trecut prin acel hop, încă ne regăsim sub conducerea aceluiași premier și a unei majorități politice în parlament care, printre primele acțiuni, au ales să ignore referendumul aprobat în București cu 66% din voturi. Clasa politică pare să nu înțeleagă că rezultatul votului din noiembrie reprezintă, în esență, o reacție la disprețul manifestat față de populație. Aceasta este motivația mea: să acționez pentru a asigura un viitor în care respectul față de cetățeni și responsabilitatea politică să revină pe primul plan”.

Nicușor Dan a strâns semnăturile necesare pentru depunerea candidaturii

O întrebare din comentarii era legată de curiozitatea oamenilor dacă edilul a strâns cele 200.000 de semnături necesare pentru a-și depune candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna mai.

„S-au strâns. Mulțumesc celor care au încredere în mine”, a răspuns Nicușor Dan în comentariile postării.

Au fost făcute și comentarii ironice: „Nici măcar n-ai cal” (n.r. cu aluzie la clipul electoral în care Călin Georgescu apare călare pe un cal alb). Tot ironic i-a răspuns și primarul: „Mi-am asumat de la bun început acest dezavantaj”.

Candidaturile la alegerile prezidențiale pot fi depuse până la data de 15 martie 2025. Apoi, în termen de cel mult 48 de ore de la depunere, cel mai târziu la data de 17 martie, Biroul Electoral Central va aproba sau respinge candidaturile.