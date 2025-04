Traian Băsescu spune cum l-ar fi abordat pe Donald Trump daca acum era președintele României. Ce ar fi trimis la Casa Alba

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit, luni, 7 aprilie, despre scandalul declarațiilor emisarului Dragoș Sprînceană, legate de relația României cu SUA și UE.

Băsescu a spus, în direct, la Digi 24, că numirea lui Sprînceană pentru a reprezenta România în diplomație decredibilizează țara noastră in ochii Europei.

„Întâmplarea ne va costa credibilitatea în fața partenerilor noștri externi”, a explicat Traian Băsescu, luni seară.

Fostul președintele a mai spus că „Toate țările au acum probleme de comunicare cu instituțiile americane”.

„Dacă Ciolacu intra în turul doi, nu se anulau alegerile”

Traian Băsescu a fost întrebat și ce ar fi făcut dacă era președinte pentru a deschide dialogul cu administrația Trump. Fostul șef de stat a răspuns că ar fi trimis un raport cinstit la Casa Albă despre alegerile din România:

„Noi trebuie să le spunem americanilor adevărul despre alegeri (...). Dacă Ciolacu intra în turul doi, nu se anulau alegerile”.

Marcel Ciolacu s-a delimitat de aşa-zisul „emisar”

Amintim că premierul Marcel Ciolacu a postat pe contul său de Facebook un mesaj în care s-a delimitat de aşa-zisul „emisar”, după ce i s-a solicitat de demisia pentru că l-ar fi mandatat pe omul de afaceri Dragoș Sprînceană să reprezinte România în relaţia cu preşedintele american Donald Trump.

„Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate. Prin urmare, nu există niciun «emisar al lui Ciolacu». Există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa”, este mesajul de pe Facebook al premierului.