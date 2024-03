Siegfried Mureșan: Am propus rectificarea bugetului UE 2024 pentru a include banii pentru Ucraina

Eurodeputatul PNL, Siegfried Mureșan, negociator-şef al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene din 2024, a prezentat, marți, în Comisia pentru bugete a legislativului, prima propunere de rectificare a bugetului anual al UE, pentru a include „Facilitatea pentru Ucraina”.

„Am propus rectificarea Bugetului UE 2024 pentru a include Facilitatea pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro și mai multe fonduri pentru siguranța UE. Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul Uniunii Europene din 2024, am prezentat astăzi, în Comisia pentru bugete a Parlamentului, prima propunere de rectificare a bugetului anual al UE. Prin revizuirea Cadrului Financiar Multianual (CFM) 2021 - 2027, aprobată luna trecută, am decis să alocăm mai multe fonduri pentru noile priorități ale Uniunii Europene: protecția securității externe, securitatea și apărarea în interiorul UE, precum și pentru crearea Facilității pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro”, a anunțat Siegfried Mureşan.

Europarlamentarul a afirmat că proiectul de rectificare a Bugetului UE 2024, prezentat marți, cuprinde modificările bugetare anuale ca urmarea a revizuirii CFM.

„Mă refer, în primul rând, la alocarea a 4,8 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei. Această sumă reprezintă alocarea anuală din componenta de fonduri nerambursabile a facilității de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. Rectificarea mai cuprinde, totodată, o alocare de 376 de milioane de euro către Fondul European de Apărare, ca parte a Platformei «STEP» care încurajează investițiile în industriile strategice ale Uniunii Europene. Aceste alocări nu au putut fi incluse de la început în Bugetul UE 2024 pe care l-am votat anul trecut fiindcă nu existau suficiente resurse de finanțare în forma inițială a Cadrului Financiar Multianual (CFM) al UE pe baza căruia se adoptă bugetele anuale. Forma inițială a CFM a fost votată în 2020, înainte de apariția noilor priorități europene cauzate în mare parte de războiul declanșat de Rusia în Ucraina. De aceea a fost nevoie de revizuirea CFM, care a fost adoptată luna trecută, la trei luni după adoptarea bugetului anual”, a explicat vicepreședintele PPE.

Cursă contracronometru

Mureșan a subliniat că obiectivul său este obținerea votului final pe această rectificare cât mai devreme, în sesiunea plenară a Parlamentului European din luna aprilie, înainte de începerea campaniei pentru alegerile europene. „Ne asigurăm, în felul acesta, că banii ajung cât mai repede acolo unde este nevoie de ei”, a conchis eurodeputatul.