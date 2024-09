Roxana Mînzatu ar putea obține portofoliul de comisar european pentru locuri de muncă, drepturi sociale și locuințe

Roxana Mînzatu ar putea fi propusă comisar pentru muncă, drepturi sociale şi locuinţe. România ar fi recompensată cu un astfel de portofoliu pentru că a propus în cele din urmă o femeie, anunță POLITICO.eu.

„Portofoliul pentru muncă, locuinţe şi drepturi sociale va reveni unui socialist – un semn al includerii de către centru-stânga a acestor probleme ca puncte principale în manifestul lor electoral. Având în vedere numărul limitat de candidaţi socialişti, Mînzatu ar putea obţine postul, recompensând România pentru trecerea de la un candidat bărbat la unul femeie (şi ajutând-o astfel pe Ursula von der Leyen să îşi atingă obiectivul de a avea o Comisie echilibrată din punct de vedere al genului)”, notează Politico.

Rolul său de fost ministru al fondurilor europene a atins mai multe domenii politice. O alternativă ar putea fi un portofoliu mai antreprenorial sau economic, mai subliniază sursa citată.

Complicatul puzzle este departe de a fi finalizat și va rămâne în mișcare până în ultimul minut. Anunțul este programat pentru miercuri, deși nimic nu este stabilit în piatră. La urma urmei, von der Leyen trebuie să ia în considerare echilibrul geografic, echilibrul politic și echilibrul de gen.

De asemenea, liderii europeni au exercitat presiuni puternice asupra ei pentru a se asigura că comisarul lor obține un portofoliu bun.

„Între timp, diferitele facțiuni politice care o susțin pe von der Leyen în Parlamentul European au făcut presiuni asupra acesteia pentru a se asigura că familiile lor politice au suficientă influență în următoarea Comisie”, mai notează Politico.

Cine este Roxana Mânzatu

Roxana Mînzatu, europlaramentarul propus de Marcel Ciolacu pentru funcția de comissar european, are 44 de ani și are un cv impresionat din punct de vedere al funcțiilor publice deținute încă din timpul facultății. Este absolventă a Facultății de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității București.

A terminat facultatea în 2002 cu specializarea Științe Politice și Engleză. În 2005, a absolvit masterul în integrare europeană iar în 2022, programul Public Leadership Credential de la Harvard Kennedy School of Government. Încă din anul 2004 a fost consilier de integrare în Ministerul Integrării Europene, iar mai apoi manager de proiecte, consultant și formator în companii din țară și străinătate.

Pe scurt, Roxana Mînzatu are o vastă experiență în domeniul fondurilor europene. A condus și fundația Școala Română de Afaceri din Brașov dar a implementat și numeroase proiecte cu finanțare europeană pentru companii, administrații publice sau ONG-uri. Încă din timpul masteratului Roxana Mînzatu a ocupat și funcții publice, activând și ca membră PSD.

Mai precis, a fost consilier județean, în Consiliul Județean Brașov, două mandate, subprefect al județului Brașov, iar în 2015 secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. Ulterior a mai îndeplinit funcția de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. A avut și un mandat de deputat din partea PSD Brașov dar a fost pentru câteva luni și ministru al fondurilor europene, nominalizată evident, tot de social-democrați.

În iunie 2024, a candidat la europarlamentare pentru PSD și a obținut un mandat de europarlamentar. Până la alegeri a fost secretar de stat coordonator al Departamentului pentru Evaluarea și Monitorizarea Integrată a Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene.

Conform declarației de avere, până în prezent, Roxana Mînzatu, este doar proprietare unui teren intravilan și a unei case în Brașov, și are un salariu, anual, de 116.808 lei, ca secretar de stat, iar soțul acesteia, director executiv la Autoritatea Vamală Română, contribuie cu un salariu anual de 118.984 lei.

În plus, Roxana Mînzatu mai câșrtigă 3865 de lei de la OPCOM. În declarația de avere nu apar nici mașini, bijuterii sau conturi bancare. În schimb, are un credit bancar de 40.000 de lei, scandent anul acesta. Cu toate acestea, a reușit să împrumute Partidul Social Democrat cu 150.000 de lei, adică mai mult decât câștigă într-un an.