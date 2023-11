Rafila: România mai are de plătit pentru zeci de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a transmis în cadrul unei intervenții la o televiziune, că România mai are de plătit bani inclusov pentru cele 35 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, în depozite fiind încă 2 milioane.

Alexandru Rafila a prezentat că România are obligații contractuale pentru 80 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 și a obținut deocamdată doar 35 de milioane, potrivit B1tv.ro. Ministrul a precizat că din valoarea totală a acestui contract, statul român mai are de dat o diferență de bani.

„Trebuie să înțelegem că atunci când discutăm despre obligație contractuală trebuie să ai și banii ca să plătești acele vaccinuri. Până în momentul de față, v-am spus, în România au fost livrate 35 de milioane de doze de vaccin, din care au expirat 10. O parte din cele 35 de milioane, circa 2 milioane, există în depozite și restul au fost administrate și au inclus și pierderile, pentru că discutăm de flacoane multidoză”, a declarat Alexandru Rafila.

Ministrul a transmis în urmă cu câteva zile că pentru cele 80 de milioane de doze comandate de România s-au plătit bani în avans din 2021. „Peste 20 de milioane de doze s-au folosit, cu precizarea că, fiind vorba, cel puţin în trecut, de flacoane multidoză, o parte dintre doze erau administrate şi o parte nu se puteau administra, pentru că durata de păstrare după deschidere a flaconului era limitată”, a spus Alexandru Rafila într-o declaraţie de presă.

„În ceea ce privește valoarea totală a acestor contracte, în mod evident valoarea totală depășește un miliard de euro, pentru că discutăm de 80 de milioane de doze în total”, a adăugat el.

Valoare contractului este de 2,5 miliarde de lei

Rafila a declarat că România a plătit în total pentru aceste vaccinuri 2,5 miliarde de lei, iar cheltuielile de distrugere ale celor 10 milioane de doze expirate vor fi de ordinul sutelor de mii de euro.

„Există încă contractate foarte multe vaccinuri, pe care noi nu le-am mai solicitat. Am avut discuţii separate cu fiecare dintre producători, încercând să găsim soluţii amiabile. Cu unul dintre ei am reuşit să încheiem acest lucru, în sensul că nu ne va mai furniza dozele contractate. Rămânem în continuare cu ceilalţi in discuţii să găsim o soluţie, pentru că (...) suma, vă daţi seama, pentru aproximativ încă 45 de milioane de doze de vaccin este mare”, a explicat acesta.

Compania Pfizer a dat în judecată statul polonez

Ministrul Rafila a transmis că Pfizer a dat în judecată statul polonez pentru obținerea banilor din contractele privind dozele de vaccin anti-COVID-19.

„Noi sigur că discutăm cu producătorii, cu Comisia Europeană, care analizează contractul de bază, dar asta nu înseamnă că lucrurile s-au soluționat. Una dintre companii, compania Pfizer, a dat în urmă cu o săptămână sau 10 zile în judecată statul polonez pentru o situație similară ca să își recupereze banii, deci discutăm despre sume extrem de mari pentru un produs pe care noi în momentul de față nu avem cum să îl folosim pentru că nu există niciun fel de interes din partea populației”, a continuat ministrul Alexandru Rafila.