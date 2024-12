Partidul DREPT anunță că depune plângere penală împotriva șefului AEP

Fostul eurodeputat Vlad Gheorghe a anunțat că partidul DREPT a căștigat un proces la Înalta Curte privind prezența reprezentanților în secțiile de vot. Șeful formațiunii a precizat că va depune plângere penală împotriva președintelui AEP, Toni Greblă.

„Pot zice acum că am câștigat toate litigiile electorale de anul acesta, inclusiv cele privind renumărarea voturilor la europarlamentare. Înalta Curte ne-a dat din nou dreptate împotriva Biroului Electoral Central și a decis că putem trimite reprezentanți în secțiile de vot și în birourile electorale. Mai exact, era (la trecut) partid parlamentar și avea (tot la trecut) dreptul de a supraveghea alegerile”, a transmis Vlad Gheorghe într-o postare pe Facebook.

Partidul nu mai are însă pârghii, în contextul în care este vorba despre reprezentanții pe care ar fi trebuit să îi desemneze în secțiile de vot la scrutinul de pe 1 decembrie. Astfel că, liderul anunță că va depune o plângere penală împotriva șefului Autorității Electorale Permanente(AEP).

„Pentru că, evident, alegerile au trecut și noi rămânem cu dreptatea în... mână. Da, e absurd. Menționez aici Curtea de Apel București care a făcut toate manevrele posibile pentru a ne întârzia până după alegeri, de la nemotivarea hotărârii până inclusiv la mizeria absolută de a ne ține dosarul fizic blocat la ei în arhive/registraturi. Totul ca să nu se judece la timp, pentru că știau că altfel nu ne pot opri”, a transmis fostul eurodeputat.

Șeful DREPT relatat: „Acum 3 luni am găsit o breșă în lege împotriva sistemului, am folosit-o dar a contraatacat prin Greblă și ceilalți psd-isti din BEC. Apropo de Greblă, decizia de acum arată că el a săvârșit abuz în serviciu (așa cum am zis și anterior) când nu a respectat prima decizie ICCJ care ne permitea să supraveghem votul. Și i-a instigat și pe ceilalți acoliți din BEC să voteze împotriva unei hotărâri judecătorești definitive”.

„Pe această cale vă anunț că voi depune plângere penală împotriva lui, atât pentru abuz în serviciu cât și pentru conflict de interese pentru fapte anterioare (știe el, când și-a dat singur banii ăia)”, a mai completat Vlad Gheorghe.