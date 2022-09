Opoziția depune moțiune împotriva ministrului Energiei. Stroe: Nu ar fi prima dată când USR se face de râs

USR a depus astăzi, în plenul Camerei Deputaților, moțiunea simplă împotriva ministrului energiei Virgil Popescu. Purtătorul de cuvânt al PNL a declarat pentru Adevărul faptul că moțiunea depusă de USR este una fără substanță, iar cel mai probabil va fi votată doar de deputații care au și semnat.

„Nu există în momentul de față niciun motiv de îngrijorare pe chestiunea asta. De altfel, până la urmă PSD va exprima public lucrul acesta” , a răspuns Ionuț Stroe în momentul în care a fost întrebat daca PSD va vota moțiunea simplă împotriva ministrului Virgil Popescu.

Purtătorul de cuvânt al PNL susține că moțiunea de cenzură, una golită de conținut și depășită de realități, a USR reprezintă un mic joc al partidului prin care încearcă să îl tragă în jos pe ministrul Virgil Popescu

„Eu vă spun o opinie personală, sunt mici joculețe a unor partide sau partidulețe zgomotoase de altfel care încearcă și ei la rândul lor să îl demonizeze pe ministrul Energiei, înțelegem că a devenit chiar o modă să faci lucrul acesta. Această moțiune, din punctul nostru de vedere este una golită de conținut, nu are niciun sens, este ușor depășită de realități” , a explicat Ionuț Stroe pentru Adevărul.

Deputatul PNL susține că USR ar trebui să se informeze cu privire la instituția care are responsabilități în reglementarea pieței de energie, cu trimite la ANRE - o instituție cu președinte susținut de PSD, dar și cu privire la schema pe energie, metoda de taxare și plafoanele din această zonă.

„Dacă ar fi așteptat propunerea Guvernului și soluțiile Guvernului exprimate în Ordonanța de Urgență care va veni foarte curând. Sunt doar sloganuri politice, eterna și maniacala propunere de diminuare a TVA-ului, care a fost dezbătută și explicată de PNL de luni de zile și de toți experții din zona taxării. În rest nimic, ei ar trebuie să cunoască înainte de a porni aceste jocuri politice cam care sunt instituțiile cu directe responsabilități în reglementarea pieței de energie, cum funcționează această schemă, care este noua metodă de taxare a profitului din zona energiei, care sunt limitele, plafoanele, lucru pe care nu l-au făcut” , a precizat acesta.

Ionuț Stroe: Nu ar fi prima dată când conducerea USR se face de râs

Purtătorul de cuvânt al PNL a făcut referire la ultima moțiunea depusă de USR, când partidul nu a reușit să strângă numărul necesar de voturi, făcându-se de râs. De asemenea, acesta susține că nici actuală moțiune împotriva ministrului Energiei nu va avea sorți de izbândă, fiind votată probabil doar de cei care au semnat pentru moțiune.

„Până la urmă să știți că este dreptul lor ca partid parlamentar să depună această moțiune, înțeleg că s-au folosit de semnăturile unor traseiști ca să întrunească numărul de 50 de semnături pentru a depune această moțiune. Este puțin hilară situația, USR-ul devine din ce în ce mai mic, dar de data asta am înțeles că au reușit de la cei care au plecat din alte partide să strângă semnăturile și se va dezbate. La ultima moțiune, din ce îmi aduc aminte, nu au reușit să obțină voturi, nici măcar cât numărul de semnături. Moțiunea aceasta trebuie verificată să vedem dacă într-adevăr au avut cele 50 de semnături, nu ar fi prima dată când actuala conducere a USR se face efectiv de râs, dar moțiunea în sine nu are substanță, nu are niciun fel de temei. Demersuri de acest gen nu vor fi luate în serios și nu vor fi susținute în vot de nimeni, probabil doar de cei care au semnat și nici aceia toți.