Noi prefecţi în Bistriţa-Năsăud şi Galaţi. Un prefect a fost eliberat pentru a doua oară din funcție

Guvernul a emis patru Hotărâri care vizează eliberarea din funcţie a prefecţilor din județele Bistriţa Năsăud şi Galaţi şi numirea noilor prefecţi. Noul prefect în Bistriţa-Năsăud este Cioarbă Teofil Iulian, iar în Galaţi este Gavril Claudiu Sorin.

„Sunt două hotărâri de guvern care vizează eliberarea din funcția a prefecților din județele Bistrița Năsăud și Galați, respectiv alte două hotărâri de guvern care vizează numiri de prefecți în cele două județe. Noii prefecți sunt Cearbă Teofil Iulian la Bistrița Năsăud și Gavril Claudiu Sorin, prefect al județului Galați”, a afirmat Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Executivului.

Problema prefectului din județul Galați

Unul dintre prefecții eliberați din funcție este Gabriel Panaitescu, susținut de USR, motiv pentru care a mai fost scos din funcție odată cu ieșire formațiunii politice de la guvernare, fiind și atunci pus Claudiu Sorin Gavril. În luna septembrie 2021, Panaitescu a fost eliberat din funcţie, însă a atacat hotărârea de guvern în contencios administrativ.

Panaitescu a fost însă repus în funcție în ianuarie 2022, după decizia instanței. Curtea de Apel Galaţi a suspendat hotărârea de Guvern până la soluţionarea litigiului.

Panaitescu a mai fost prefect de Galaţi de două ori, fiind susţinut atunci de PNL: mai 2008 – februarie 2009 şi octombrie 2016 – decembrie 2017.

Între 2012 şi 2014 a fost şi subprefect. Timp de patru ani a fost comisar-şef al Gărzii de Mediu Galaţi şi apoi şi inspector guvernamental.

Prefectul din Bistrița-Năsăud a demisionat

Fostul prefect din județul Bistrița-Năsăud, Oprea Mica, a demisionat din funcție pe 13 ianuarie, anunțul fiind făcut într-o postare pe Facebook.

„Astăzi, 13 ianuarie 2023, am luat decizia de a solicita eliberarea din funcţia de Prefect al Judeţului Bistriţa-Năsăud începând cu data de 1 Februarie. În întreaga mea carieră profesională am avut ca prioritate cetăţeanul şi interesul lui. Cred în reformă, în modernizarea sistemului public, în responsabilitate şi implicare totală din partea fiecărui angajat în sistemul public faţă de cetăţenii care contribuie la bugetul de stat. Munca la stat, făcută cu responsabilitate, înseamnă corectitudine şi implicare 100%. Cine nu are aceste calităţi şi pune interesul personal deasupra celui colectiv, nu se poate afla în slujba oamenilor cu adevărat”, a transmis atunci Mica Oprea.