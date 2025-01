Motivele din spatele prezenței lui George Simion în SUA. Ce vrea să demonstreze liderul AUR ANALIZĂ

George Simion vizează întărirea legăturilor cu suveraniștii globali și câștigarea unui rol mai important pe scena politică internațională, iar vizita sa în SUA este un pas important în acest sens, spun experții.

Legătura cu administrația Trump – un obiectiv strategic

Analistul politic, Valeriu Turcan, fost consilier prezidențial și profesor de comunicare politică și de criză la Universitatea din București, consideră că George Simion are mai multe obiective la plecarea în SUA. „George Simion are mai multe obiective. În primul rând, vrea să fie perceput ca având legături cu noua administrație americană, de unde suveraniștii din lumea occidentală vin să ia lumină și să fie binecuvântați. Este dorința oricărui lider politic să fie perceput că are relații la Casa Albă”, afirmă Turcan.

Mai mult, Turcan explică faptul că politica internațională a multor politicieni presupune construirea unor relații cu oficialii americani. „Este perioada în care mulți politicieni fug la Washington la diverse evenimente organizate de lobbyști, însă puțini reușesc să dea mâna cu Trump. Dacă ar ocupa o funcție importantă în România, ar avea șanse mari să devină relevant pentru noua administrație americană”, adaugă acesta.

Un alt obiectiv major pentru Simion, spune Turcan, este să înțeleagă direcțiile de acțiune ale echipei Trump, cu cine ar putea să construiască legături și care sunt persoanele cheie care pot deschide uși pentru viitoare colaborări. „George Simion vrea însă să fie singurul suveranist din România cu relații în noua administrație. Știind probabil că unii s-au străduit enorm de mult să intre în legătură cu echipa Trump, el se mai duce acolo și ca să se asigure că nu devin alți suveraniști din România parteneri de dialog pentru noua administrație”, conchide specialistul.

George Simion și valul politic Trump

Sociologul Vladimir Ionaș adaugă o altă dimensiune acestei analize, concentrându-se pe motivațiile politice ale lui George Simion. Acesta consideră că liderul AUR vrea să se asocieze cu curentul suveranist global susținut de Donald Trump, iar aceasta este o miză importantă pentru orice politician din acest spectru. „Motivele sunt foarte clare. Faptul că George Simion vrea să urce pe un același val politic născut de Donald Trump din 2016. Practic, Donald Trump este exponentul suprem al mișcărilor suveraniste de la care se revendică și George Simion”, afirmă Ionaș.

Pentru Simion, asocierea cu Trump nu doar că reprezintă o oportunitate politică, dar este și o distincție majoră. „Asocierea cu Donald Trump este practic pentru orice politician suveranist, cea mai mare ‘distincție’. E adevărat că prezența lui George Simion acolo nu e direct legată de Donald Trump, nu are o anvergură foarte mare, dar totuși simpla lui prezență acolo creează o legătură și el este fericit și mulțumit că o poate face”, explică sociologul.

Ionaș subliniază, de asemenea, că Simion vrea să își construiască o imagine de lider al mișcărilor suveraniste din România, susținând că, după victoria lui Donald Trump, liderii suveraniști din România vor să își asocieze imaginea cu succesul acestuia. „Acestea sunt motivele, de a se revendica de la același curent politic și, bineînțeles, acum după victoria lui Donald Trump, de a arăta că este reprezentantul curentului politic din America care a câștigat America în România”, încheie Ionaș.