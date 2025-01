Marcel Ciolacu susține că dispariția punctelor de frontieră cu Bulgaria și Ungaria reprezintă garanţia că exporturile româneşti vor avansa puternic

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că intrarea completă a României în Spaţiul Schengen din acest an ”va aduce economiei noastre impulsul masiv de care are nevoie pentru a depăşi acest context internaţional dificil”.

”Faptul că suntem pe deplin în Spaţiul Schengen din acest an va aduce economiei noastre impulsul masiv de care are nevoie pentru a depăşi acest context internaţional dificil. Dispariţia punctelor de frontieră de la graniţa cu Ungaria şi Bulgaria reprezintă mai mult decât un moment simbolic, ci este garanţia că exporturile româneşti vor avansa puternic în acest an. Iar asta înseamnă mai mulţi bani care vor întra în conturile firmelor noastre şi un suport solid pentru dezvoltarea economiei româneşti”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi, într-o postare pe Facebook.

El a susţinut că ”intregrarea totală a României în Schengen este o dovadă că, atunci când ne urmărim cu insistenţă marile obiective naţionale, avem toate motivele să reuşim”.

”Iar eu cred în forţa noastră de a reuşi să depăşim împreună toate obstacolele”, a transmis Ciolacu.