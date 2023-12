Iulian Badea, deputat: „Politica Externă a României este una favorabilă!” Dezvăluirea unui deputat de la vârful forului legislativ suprem (P)

Iulian Badea, deputat PSD, a vorbit recent despre relația interinstituțională de supraveghere a activității pe care Parlamentul României o are asupra Ministerului de Externe. În continuarea răspunsului său, tânărul deputat ne dezvăluie diplomația parlamentară practicată în interiorul acestor comisii de specialitate. Reprezentantul socialist afirmă faptul ca dezideratul politic este unul singur: promovarea și dezvoltarea relațiilor bilaterale sau chiar a relevanței strategice în raport cu partenerii externi.

Într-o lume puternic globalizată și profund interconectată, randamentul politicii externe se reflectă în mod direct asupra întregii societăți.

România reprezintă un factor de echilibru în ceea ce privește politica externă pe care o promovează în dialogul bilateral cu țările partenere. Relațiile de prietenie și parteneriat se desfășoară la toate nivelurile și au drept scop dezvoltarea unor legături dinamice atât pe plan politic cat și în domeniile economiei, ştiinţei, culturii şi educaţiei. Astfel că politica externă a României este dominată de participarea activă, ca stat membru al UE, la elaborarea şi punerea în aplicare de soluţii coerente la problemele actuale ale Europei.

Am stat de vorbă cu deputatul PSD Iulian Badea, component al Comisiei pentru Politica Externă într-un moment sensibil pentru România: “Comisia pentru Politica Externă exercită controlul parlamentar asupra activității Ministerului de Externe. Încă de când a început războiul în Ucraina ne-am dorit creșterea profilului și rolului României în NATO și în Uniunea Europeană prin politicile publice și măsurile de sprijin legiferate.

Am participat ca reprezentant al Comisiei pentru Politica Externă din Parlamentul României la numeroase deplasări externe. Am participat la Riga, unde s-a desfășurat forumul parlamentar al Inițiativei celor Trei Mari. La eveniment au fost prezenți conducătorii parlamentelor din țările membre. Am participat la o dezbatere de actualitate, privind rolul și obiectivele i3M. Am avut discuții despre securitatea geopolitică și beneficii legate de infrastructura, despre aspecte economice i3M și despre oportunitățile transformării digitale în cadrul i3M. De asemenea, am participat la Chișinău unde am întărit prin discursul public susținerea necondiționată pentru țara vecină de a primi statutul de țară candidata la UE. Același tip de activitate parlamentară am avut și la Geneva sau Bruxelles, unde s-au organizat forumuri parlamentare despre principalele provocări din domeniul securității.

Pentru a rămâne în planul discuției, mi-aș dori să precizez faptul ca dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului strategic cu țările vecine a reprezentat o prioritate la nivelul membrilor comisiei pentru politica externă. Dincolo de multiplii ambasadori pe care i-am audiat în forul comisiei, ca exponent al Comisiei pentru Poltica Externă, am avut o succesiune de întâlniri tete-a-tete cu ambasadorii statelor vecine prezenți la București. Am urmărit dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple niveluri. Astfel ca am avut o succesiune de dialoguri productive și am subliniat dorința noastră de a întări relațiile bilaterale în domenii cheie precum: mediul academic, mediul universitar, mediul cultural dar și cel de business. Am dat asigurări ca România rămâne un aliat solid, de încredere și ca circumscripția sau regiunea din care provin poate fi atractivă pentru potențialii investitori și nu numai. Altfel spus, ne-am dorit crearea de noi locuri de muncă pentru cat mai multe persoane care vor un viitor în țara noastră! Răspunsul acestor dezbateri favorabile nu a întârziat să apară iar ambasadorii țărilor vecine precum, Elveția, Japonia, Coreea de Sud și chiar Kazahstan au răspuns pozitiv acestor dialoguri tete-a-tete pe care le-am inițiat și le-am purtat în calitate de reprezentant al comisiei pentru Politica Externă din Parlamentul României. Concluzia care se desprinde este una singură: Politica Externă a României este un favorabilă!” a declarat deputatul Iulian Badea.

"Nu poți promova interesul național al unei țări în plan extern decât dacă faci o incursiune în istoria acesteia.”

Vorbim în continuare despre potențialul diplomației culturale din Parlamentul României pentru a convinge și pentru a contribui la consolidarea relațiilor bilaterale, venind astfel în sprijinul celorlalte mecanisme de cooperare de pe agenda politică. Deputatul PSD Iulian Badea este vicepreședintele comisiei pentru Cultura și Mass-Media din Parlament și ne dezvăluie activitatea recentă din această comisie de specialitate, dar și legătură acesteia cu promovarea interesului național pe plan extern: “Spunea Nicolae Iorga faptul ca o țară care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții. Nu poți promova interesul național al unei țări în plan extern decât dacă faci o incursiune în istoria acesteia.

Altfel spus, centralitatea cărții este esențială pentru promovarea culturii înalte a propriei țări în raport cu alte civilizații.

O bună parte de timp am avut angajamente de scurtă durată în țări străine. Fiecare loc în care am trăit a reușit să mă educe în așa fel încât să fiu omul pe care mi-aș dori să îl întâlnesc mâine. Din această perspectivă consider componenta culturală a discuțiilor parlamentare cu omologii altor țări ca fiind primordială. Când ne așezăm la masa dialogului nu trebuie să transformăm diferența în divergenta. Această strategie a fost câștigătoare și a fost cea care m-a ajutat ca tânăr parlamentar socialist să aduc în prim planul discuțiilor cu omologii din alte țări interesul României. Și merg mai departe și mă gândesc la exemple concrete în acest sens. Ca lider al parlamentarilor PSD din comisie am luat poziție împotriva unor activități care au adus atingere interesului cultural romanesc. A fost recent un scandal în care casa memorială a lui Ion Creangă a fost modernizată nejustificat și implicit afectată memoria unei figuri marcante a literaturii noastre. Am cerut ca în interiorul comisiei de specialitate pe care o coordonez să fie audiate persoanele responsabile. Alt exemplu recent trimite la legea care desființează Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Am ales să votez altfel decât disciplina de partid propusă dintr-un considerent de ordin sufletesc. Am trăit până acum într-o ţară imperfectă, însă o ţară liberă. Ştiu doar din cărţi cum s-au derulat evenimentele din 1989, dar mai ştiu ca regimul comunist este considerat unul criminal şi ilegitim. Votul meu a fost în afara ‘liniei de partid’, a fost în afara oricărei disciplinei propuse, iar personal socot ca fiind, la momentul anului 2023, redundantă activitatea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Putem onora și altfel memoria celor care au luptat pentru drepturile și libertățile de care ne bucurăm astăzi. Și altfel decât ținând în viață o instituție care la momentul anului 2023 are o activitate irelevantă. Principiile nu se negociază și asta va trebui să înțelegem toți cei care reprezintă România pe plan extern. “