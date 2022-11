Iohannis: România n-a fost, nu este și nu va fi o țară care generează migrația sau permite migrația necontrolată

Klaus Iohannis a declarat, în timpul declarației comune de presă din Letonia, că România nu este o țară care generează migrația sau care permite migrația necontrolată.

„România n-a fost, nu este și nu va fi o țară care generează migrația sau permite migrația, vorbesc de migrația necontrolată, adică trecerea ilegală a frontierelor țării. Am auzit și eu că partea austriacă a venit cu niște date care, după părerea noastră, trebuie să fie foarte atent verificate”, a declarat președintele României, potrivit Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a întărit ideea că în România nu există și nu va exista un flux migratoriu necontrolat, explicând că autoritățile române știu „de unde vin migranții și pe unde trec”. De asemenea, acesta a menționat și că România nu este „parte a rutei balcanice de migrație necontrolată”.

„Repet, prin România nu a existat, nu există și nu va exista un flux migratoriu necontrolat. Noi știm de unde vin migranții și pe unde trec și, în discuții între experți, aceste lucruri vor fi explicate și părții austriece. Cert este: nu prin România și nu din România vin acești migranţi, care creează îngrijorări pe care le putem înțelege, îngrijorări în Austria. Ruta balcanică este problematică, noi știm acest lucru, și noi în România am luat toate măsurile. România nu este parte a rutei balcanice de migrație necontrolată. Noi știm pe unde se duc migranții, putem să explicăm părții austriece, putem să îi ajutăm. Deci România are potențial, are capacitatea de a veni în sprijinul austriecilor pentru a domoli acest flux”, a explicat președintele, potrivit sursei citate.

Klaus Iohannis a menționat că, în contextul problemei migrației ridicate de Austria, ministrul Bode s-a deplasat la Viena pentru a avea mai multe întâlniri tehnice cu omologul său, dar și cu alți politicieni austrieci.

„Pentru a clarifica aceste lucruri, am convenit cu ministrul afacerilor interne, domnul Bode, să meargă în Viena, să aibă întâlniri tehnice, clare, cu omologul de acolo, cu alți politicieni și vom continua acest dialog. Până la urmă, nu este interesul nostru să apară divergențe între noi. Interesul nostru, al meu, este să rezolvăm problema. Și această problemă a migrației, sigur, trebuie rezolvată de noi toți împreună. Repet, aceste îngrijorări putem să le înțelegem, însă datele care sunt certe nu confirmă deloc că România generează sau permite un astfel de flux”, a adăugat șeful statului.

Cancelarul austriac Karl Nehammer a declarat că există dubii în ceea ce privește aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, cauzate de valul de migranți cu care se confruntă Austria în acest moment.

„Nu simţim aproape deloc presiunea migranţilor dinspre Croaţia către nord. Întrucât Croaţia îndeplineşte într-o manieră exemplară cerinţele de protecţie a frontierei, nu văd vreo problemă acolo. Ţările sunt votate în mod individual. Avem 100.000 de persoane care au trecut granița în mod neregulamentar, dintre care 75.000 au traversat țări precum România, Bulgaria și Ungaria fără a fi înregistrate de autoritățile de securitate de acolo. Este un risc de securitate și trebuie să ne ocupăm de de asta”, a declarat cancelarul într-un interviu potrivit cotidianului austriac Kleine Zeitung, citat de Agerpres.