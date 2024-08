EXCLUSIV Cum explică Lasconi sumele cheltuite pentru panotajul electoral și alegerea „mercenarului lui Iliescu” pentru consultanță

Candidatul USR la Alegerile Prezidențiale 2024, Elena Lasconi, a reacționat în cazul datelor făcute publice privind sumele cheltuite de partid din bani publici pentru panotajul electoral și consultanță. Lasconi spune că a avut pe masă șase oferte pentru consultanță.

Președinta USR Elena Lasconi a explicat, la solicitarea „Adevărul”, cum a ajuns USR să plătească aproximativ 1,5 milioane euro pentru cele 683 de fețe de panouri publicitare - sume dezvăluite într-o investigație a publicației Snoop - de pe care Lasconi le transmite diverse mesaje românilor. Situația nu este nici pe departe asemănătoare cea a contracandidatului Nicolae Ciucă, pentru promovarea căruia s-au cheltuit, tot pentru panouri, aproximativ 2 milioane euro, susține Lasconi.

„Acolo cred că s-a cheltuit mult mai mult și acolo vorbim despre promovarea, cică, a unei cărți (eu nu mi-am promovat o carte), o carte care nu e nici scrisă”, a comentat Elena Lasconi, la solicitarea „Adevărul”.

Pe de altă parte, a precizat șefa USR, contractul pentru spațiul publicitar a fost făcut în mandatul fostului președinte al USR Cătălin Drulă.

„E important de știut următorul lucru: că aceste panouri au fost contractate din decembrie anul trecut, adică au fost contractate de pe vremea lui Drulă. Eu, practic, în momentul în care am preluat, m-am trezit că noi trebuia să punem panouri, trebuia să le și plătim de la data de 1 iulie, panouri pe care noi nu le-am avut. Contractul nu a fost anul acesta. Eu am reușit să vorbesc cu cei cu care s-a făcut acest contract să ne mai amâne puțin ca să nu plătim banii degeaba, pe niște panouri goale. (...) Dacă nu vedeați fața mea pe panoruile acelea, o vedeați pe a lui Drulă. Acest contract a fost făcut din decembrie anul trecut și bugetul aprobat pentru tot anul, până la sfârșitul anului”, a explicat Lasconi.

„Mercenarul lui Iliescu” a fost „singurul cu experiență de 30 de ani”

Elena Lasconi nu vorbește în schimb despre banii cheltuiți pentru consultanță, ci ne trimite la comunicatorul USR pentru a lămuri datele. Echipa de comunicare nu poate nici confirma și nici infirma datele avansate de Snoop în acest caz, pentru că nu le deține, după cum ni se transmite.

Conform investigației Snoop, cel care o va sfătui pe Lasconi în campanie este consultantul american Bob Wickers, numit și „mercenarul lui Iliescu”, iar pentru a se bucura de expertiza acestuia USR ar fi aprobat un contract de 25.000 euro/lună în perioada de precampanie, cu un bonus de început de 25.000 euro (125.000 euro în total), plus 100.000 euro consultanță în campanie, plus 100.000 euro dacă Lasconi intră în turul 2, adică 350.000 euro în total. În cazul în care Elena Lasconi câștigă alegerile, consultantul ar urma să primească alți 200.000 euro, plus un contract pentru un an cu plăți de 15.000 euro/lună. Dacă, în schimb, Lasconi nu intră în turul 2, consultantul nu va mai primi 100.000 euro pentru perioada de campanie, ci jumătate din această sumă.

Candidata USR respinge informația potrivit căreia ea este cea care a cerut în mod expres ca Bob Wickers să o consilieze (surse din USR au declarat pentru SNOOP că „a fost un vot dat pe WhatsApp pentru ca Bob Wickers să fie consultantul USR. Elena Lasconi a adunat o majoritate pentru această propunere. A fost singurul nume pentru care s-a cerut vot”) și spune că pe masa șefilor din USR s-ar fi aflat șase oferte.

„Au fost mai multe (n. red. - oferte). Dintre tot ce aveam noi ofertat era singurul cu experiență de 30 de ani în treaba aceasta, adică cineva care a fost implicat în niște campanii. Dar am avut mai multe, cred că vreo cinci sau șase. Biroul Național a decis, pentru că se trece prin vot treaba aceasta. Plus că era și cea mai bună ofertă. Și de ce spun asta? Pentru că valorile mai mari erau pentru succes. Nu știu exact ce scrie în SNOOP”, a precizat Lasconi.

Cine este Bob Wickers

Consultantul american Bob Wickers era prezentat de ziarele Ziua și Evenimentul Zilei, pe 13 și 14 noiembrie 1996, înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din România, drept unul dintre „mercenarii electorali ai lui Iliescu”. Conform surselor menționate, Wickers a făcut parte dintr-o echipă de șase americani, un canadian și un israelian care au pregătit strategia de campanie pentru Ion Iliescu și PDSR, în perioada iulie-noiembrie 1996.

Ion Iliescu a pierdut însă alegerile în fața lui Emil Constantinescu. În ciuda faptului că Iliescu a avut cele mai multe voturi în primul tur, pe 17 noiembrie 1996 Ion Iliescu a pierdut turul doi în fața candidatului Convenției Democratice (CDR): 54,41% la 45,59%.

Bob Wickers a lucrat în ultimele decenii pentru Ion Iliescu, Boris Elțîn, Mitt Romney, dar și alți politicieni republicani din SUA.