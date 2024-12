Elena Lasconi explică de ce USR a fost exclus din coaliția pro-europeană: „Noi ne dorim să fim la guvernare, ei nu ne vor”

Elena Lasconi, președinta USR, a explicat motivul pentru care coaliția pro-europeană nu vrea să colaboreze cu partidul ei.

Într-o invervenție la Digi24, Elena Lasconi a fost întrebată despre motivul pentru care USR nu mai face parte din coaliția pro-europeană, fiind amintit în întrebare de „bomba” transmisă de Ciolacu, privind retragerea PSD din coaliție, ca mai apoi să revină la masa negocierilor.

Liderul USR justifică că, deși partidul își dorește să guverneze, coaliția pro-europeană nu îi dorește. De asemenea, Lasconi afirmă

„O să clarific două lucruri de la bun început. Bomba dată de el, era defapt o petardă eșuată, pentru că a mai folosit-o înainte la negocieri. Noi ne dorim să fim la guvernare, ei nu ne doresc pe noi.

La Câmpulung, USR este la guvernare, în sensul că USR are primarul, are Consiliul Local. La Timișoara, la fel, USR este la guvernare, avem un primar și doi viceprimar USR. Noi ne dorim să guvernăm și avem oameni foarte buni pentru asta.

A doua chestie pe care vreau s-o clarific: ultimatul cu cele opt puncte pe care noi le-am printat și le-am dus acolo la guvern, nu era o premieră. Noi am discutat inclusiv din prima zi de negocieri despre aceste puncte, doar că eu nu am putut să vocalizez despre asta, pentru că nu o să mai negocieze nimeni vreodată în viață cu mine. Nu poți să dai din casă atunci când ai negocieri. (...) Până nu ajungi la un consens, nu comunici.

Când am ajuns cu acele opt puncte, mi s-a comunicat, am luat act și i-am întrebat și pe ceilalți, pe Domnul kelemen hunor și pe Domnul bolojan și m-am uitat și la reprezentanții minorităților”, a explicat Elena Lasconi.

Cele opt puncte solicitate de USR

Cele opt puncte solicitate de USR, despre care a amintit Elena Lasconi, pentru intrarea la guvernare sunt:

„1. Adoptarea urgentă a bugetului pe 2025 în Parlament.

Guvernul a depășit termenul legal (15 octombrie) pentru trimiterea proiectului de buget către Parlament. Cerem trimiterea imediată a proiectului de buget către Parlament și adoptarea de către noua coaliție. De asemenea, cerem o asumare fermă că în 2025 noul guvern nu va crește taxele.

Nota de informare privind situația bugetului și nevoile de finanțare pentru 2025 trebuie făcută publică imediat. Guvernul Ciolacu o ține confidențială.

2. Demiterea în Parlament a președintelui AEP.

3. Organizarea în coaliție a unei comisii de anchetă privind condițiile de organizare a alegerilor și de prevenire a influențelor străine.

4. Demiterea imediată a conducerilor serviciilor secrete. Organizarea unui grup de lucru privind refacerea legilor securității naționale pentru un control civil real și eficient al serviciilor secrete, care să includă interdicția de activitate în presă, administrație și afaceri.

5. Votarea în Parlament a propunerii de lege a USR privind depolitizarea și reformarea CCR. Votarea reformei electorale cerute de societatea civilă (primari aleși în două tururi de scrutin, scăderea barierelor de intrare în viața politică, maximum 300 de parlamentari).

6. Guvernul în funcție va adopta imediat OUG privind măsuri fiscale pentru anul viitor, baza pentru buget.

7. Toate partidele din coaliție cer demisia Președintelui Klaus Iohannis la data finalizării mandatului legitim. Alegerea de comun acord a unui președinte al noului Senat care să asigure interimatul.

8. Declanșarea procedurilor de organizare a referendumului Fără Penali, pentru care au semnat peste 1 milion de cetățeni, și organizarea lui în 30 de zile sau simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale în 2025”.