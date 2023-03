Contre între PSD și Cîțu. Fostul premier cere demisia lui Marcel Ciolacu de la șefia Camerei Deputaților

Fostul premier PNL a susținut că șeful Camerei ar trebui să demisioneze, după declarațiile lui Ciolacu despre un posibil faliment al unei companii de asigurări. Replica PSD a apărut la scurt timp, prin vocea unui lider de filială.

Florin Cîțu a făcut referire la o declarație recentă a președintelui PSD. „Marcel Ciolacu ar trebui sa plece imediat. Șeful PSD-iștilor are datoria să le spună URGENT românilor la ce companie s-a referit când a spus că urmează un "faliment anunțat" pe piață asigurărilor din România”, a transmis fostul preier, susținând că, dacă șeful PSD „are informații nu poate să-i lase pe români să cumpere polițe de asigurare la o companie despre care el știe că intră în faliment”.

„Astfel de declarații, din partea unui oficial cu acces la informații confidențiale, erau urmate imediat de o DEMISIE în orice țară civilizată”, a conchis liberalul.

Replica PSD

„Nu se alimentează niciun scenariu de faliment. Acest scenariu este deja prezent în presă și a creat îngrijorare în piață de mai multă vreme. Eu sunt convins că intrarea pe piață a unui asigurator de stat, respectiv o societate de asigurare care va avea acționari CEC și Imprimeria Națională, va aduce mai mult echilibru și predictibilitate. Dar pentru prostie și ticăloșie nu există nicio asigurare, Cîțule”, a transmis deputatul Marian Mina.

Totodată, social democratul i-a mai transmis libealului că nu poate cere demisii, amintind de trecutul său în fruntea Guvernului și în fruntea PNL, acuzându-l pe fostul ministru pentru liberalizarea pieței de energie și pentru achziția de vaccinuri împotriva COVID-19.

Piața asigurărilor auto, la pământ

Tarifele de referință ale RCA cresc cu aproximativ 35%, iar pe acest fond, dar și din cauza unor probleme mai vechi, un jucător de pe piață s-ar putea prăbuși într-un scenariu identic cu cel al falimentului City Insurance.

Unele surse din piață susțin, însă, că schimbarea tarifelor de referință ale RCA nu este motivată. „Creșterea tarifelor de referință cu 35% nu are nicio justificare tehnică, iar din informațiile pe care le am, Ministerul de Finanțe are pe masă o Ordonanță de Urgență a Guvernului de plafonare a prețurilor RCA. Din păcate, am înțeles că ar vrea să le plafoneze la noul nivel al tarifului de referință, adică plafonate cu majorarea de 35% inclusă. În mod sigur vorbim despre o nouă cartelizare a pieței RCA din România”, a declarat, pentru „Adevărul”, o sursă din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Oricum, pe fondul creșterii prețurilor RCA, dar și având în vedere cotele acoperite de un asigurător, piața asigurărilor auto obligatorii riscă să treacă printr-un șoc similar celui înregistrat la prăbușirea unui alt fost mare jucător în domeniu, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, a declarat sursa citată. „De ceva vreme, cota de piața a firmei Euroins este în continuă creștere, ajungând ca astăzi să dețină aproape 39% din totalul vânzărilor RCA. Asta înseamnă că 4 din 10 autovehicule care circulă pe drumurile publice au polițe emise de acest asigurător cu probleme deosebit de grave”, au declarat sursele citate. De altfel, Euroins a fost sancționată de aproximativ 11 ori în numai doi ani pentru că întârzia cu plata daunelor sau plătea doar parțial. În plus, sancțiunile au venit și pentru neachitarea penalităţilor odată cu despăgubirea inițială. „Dar cuantumul total al acelor amenzi a fost ridicol de mic deoarece a reprezentat mai puțin de o zi de vânzare de RCA de către Euroins. În felul asta, ASF a făcut un spectacol de fum și lumini arătând că ia măsuri, iar Euroins a fost mulțumită că scapă cu astfel de sancțiuni care nu și-au atins niciodată scopul”, mai susțin sursele.