Ciucă: Guvernul va lansa o agenţie dedicată investiţiilor străine care va funcţiona în subordinea premierului

Guvernul va lansa o agenţie dedicată investiţiilor străine, ca punct central de comunicare cu companiile interesate să investească în România, care va funcţiona în subordinea nemijlocită a prim-ministrului, a anunţat premierul Nicolae Ciucă.

„Parteneriatul dintre Guvernul României şi Consiliul Investitorilor Străini este o certitudine, iar prezenţa mea, astăzi, la evenimentul organizat de dumneavoastră confirmă relaţia de încredere pe care o avem. (...) Vom lansa o agenţie operaţională şi eficientă dedicată investiţiilor străine care să fie punctul central de comunicare cu companiile interesate să investească în România. Această agenţie va funcţiona la Guvern în subordinea nemijlocită a prim-ministrului şi urmează ca în perioada imediat următoare să intre la aprobare pe masa Guvernului, ulterior să fie operaţionalizată ", a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, la evenimentul de lansare a proiectului "Va Urma", iniţiat de Consiliul Investitorilor Străini.

El a subliniat că, după doi ani marcaţi de pandemie şi un război la graniţă, este importantă o colaborare bazată pe deschidere între Guvern şi companii în scopul găsirii celor mai bune soluţii pentru dezvoltare.

„Măsurile pe care le-am luat au reflectat acest dialog constant. Ne-am angajat să nu venim cu taxe noi şi să nu le creştem pe cele existente şi ne-am ţinut de promisiune, deşi nu a fost un lucru uşor şi la îndemână. Am promis stabilitate şi predictibilitate pentru investitori şi ne-am ţinut de cuvânt. Ne-am asumat să fim guvernul care susţine investiţiile şi am alocat cea mai mare sumă pentru investiţii în ultimii 32 de ani; avem peste 90 de miliarde de lei alocate în bugetul de stat. Această politică asumată de Guvern a beneficiat şi de dinamica investiţiilor străine directe, cu peste 21% în primele şase luni din acest an", a declarat Ciucă.

Premierul a adăugat că numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate în România a crescut în primele şase luni ale acestui an cu 35%, comparativ cu perioada similară din anul 2021.

Acesta a punctat că pentru dezvoltarea şi modernizarea ţării, România are alocat în următorii ani un pachet consistent de finanţare, 100 de miliarde de euro, din care 90 de miliarde de euro, bani europeni.

Totodată. şeful Executivului a evidenţiat şi că România s-a angajat să facă investiţii pentru a deveni un pol de securitate energetică în regiune şi este „pe drumul cel bun" în această direcţie.

„În paralel susţinem proiectele verzi la care ne-am angajat prin PNRR pentru că vom depăşi la un moment dat şi această criză energetică, iar tranziţia către neutralitatea climatică este un obiectiv pe care nu trebuie să-l abandonăm ", a declarat Nicolae Ciucă.

De asemenea, el a menţionat că tranziţia energetică şi transformarea digitală se află şi pe agenda Guvernului.

„Încurajăm dezvoltarea unui dialog constructiv cu mediul de afaceri, cu mediul academic, din care să rezulte un plan pe termen lung pentru România, până în anul 2040, în conformitate cu nevoile cetăţenilor şi cu dezideratele europene", a adăugat Ciucă.