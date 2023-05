Ciucă, după eșecul negocierilor cu sindicatele din educație: Am avut un dialog foarte bun. Luni, o nouă discuție

Premierul României a declarat, la începutul ședinței de guvern, că reprezentanții Executivului au prezentat „foarte clar care sunt posibilitățile bugetare ale Guvernului în momentul de față”, iar dialogul a fost „bun”, iar noua întâlnire va fi luni.

„Am considerat că este foarte important să avem o întâlnire cu reprezentanţii sindicatelor din învăţământ. Împreună cu preşedintele Camerei deputaţilor, de asemenea am avut în echipă ministrul Educaţiei, ministrul Finanţelor şi domnul secretar de stat de la Ministerul Muncii, am avut un dialog foarte bun şi apreciez şi voi susţine de fiecare dată că educaţia este şi va fi o prioritate pentru Guvernul României şi pentru actuala coaliţie de guvernare”, a spus premierul în deschiderea şedinţei de Guvern.

Nicolae Ciucă a arătat că, „în urma discuţiilor, a prezentat foarte clar care sunt posibilităţile bugetare ale Guvernului în momentul de faţă”. „În felul acesta ne-am angajat să închidem anexa 8, din legea 153, este o anexă şi o asumare care vizează toate categoriile profesionale care au rămas în acea anexă. De asemenea, ne-am asumat la nivelul coaliţiei că în programul de guvernare care va fi aprobat săptămâna viitoare şi cu care va intra în funcţiune noul Guvern, împreună cu reprezentanţii sindicatelor vom înscrie textul convenit prin care să rezulte foarte clar că educaţia reprezintă prioritate naţională, de altfel, tot pachetul de legi şi măsurile pe care le-am luat până în acest moment, astfel încât să avem legile educaţiei analizate şi aprobate de parlament, inclusive componenta de salarizare”, a spus Ciucă.

Abordare onestă

Premierul a arătat că „este o abordare cât se poate de sinceră şi onestă atât faţă de cei care lucrează în învăţământ, de profesori, de personalul nedidactic”. „Este o abordare onestă faţă de noi, exprimând foarte clar în momentul de faţă care este posibilitatea financiară acum, când vorbim, care este abordarea pentru intrarea în vigoare a legilor educaţiei şi a noii legi a salarizării, aşa cum a fost asumată prin PNRR”, a arătat premierul.

Nicolae Ciucă a menţionat că a înţeles faptul că liderii de sindicat trebuie să meargă să prezinte conţinutul discuţiilor pe care le-au avut astăzi urmând ca luni să fie o nouă întâlnire, în acelaşi format şi în care să reuşească să concretizeze ceea ce au discutat.